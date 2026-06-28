Night School Studio, de ontwikkelaar van Oxenfree, brengt zijn nieuwe horrorgame Unhinged op 30 juni uit via Netflix.

Dat de game op het gamesgedeelte van Netflix uitkomt, is geen verrassing, want het streamingbedrijf heeft Night School Studio enkele jaren geleden opgekocht.

Extra spannend dankzij koppeling met smartphone

Unhinged draait om Ava, die zich tijdens een woeste storm in haar appartement schuilhoudt. Al snel blijkt echter dat ze niet helemaal alleen is, en begint een zware en enge overlevingstocht.

Unhinged kan bestuurd worden door de smartphone aan de televisie te koppelen via een QR-code. Dat zorgt er niet alleen voor dat spelers rond kunnen lopen in de game, maar bijvoorbeeld ook hun zaklamp kunnen bewegen.

Men kan zelfs stem- en tekstberichten op hun smartphone ontvangen die via de game worden gestuurd en zo nog meer immersie creëren.

De game heeft enkele sterren in de cast zitten. Zo is daar Zoë Kravitz (The Batman), die de hoofdrol van Ava vertolkt. Ook Sadie Sink (Stranger Things) is aanwezig - zij is de beste vriendin van Ava. Niemand minder dan Troy Baker (The Last of Us en talloze andere games) vertolkt een nog onbekende rol.

Games op Netflix