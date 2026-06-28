Dat de game op het gamesgedeelte van Netflix uitkomt, is geen verrassing, want het streamingbedrijf heeft Night School Studio enkele jaren geleden opgekocht.
Extra spannend dankzij koppeling met smartphone
Unhinged draait om Ava, die zich tijdens een woeste storm in haar appartement schuilhoudt. Al snel blijkt echter dat ze niet helemaal alleen is, en begint een zware en enge overlevingstocht.
Unhinged kan bestuurd worden door de smartphone aan de televisie te koppelen via een QR-code. Dat zorgt er niet alleen voor dat spelers rond kunnen lopen in de game, maar bijvoorbeeld ook hun zaklamp kunnen bewegen.
Men kan zelfs stem- en tekstberichten op hun smartphone ontvangen die via de game worden gestuurd en zo nog meer immersie creëren.
De game heeft enkele sterren in de cast zitten. Zo is daar Zoë Kravitz (The Batman), die de hoofdrol van Ava vertolkt. Ook Sadie Sink (Stranger Things) is aanwezig - zij is de beste vriendin van Ava. Niemand minder dan Troy Baker (The Last of Us en talloze andere games) vertolkt een nog onbekende rol.
Games op Netflix
Iedereen met een Netflix-abonnement kan games spelen die via de dienst worden aangeboden. Deze games zijn te vinden via een speciaal tabje in de app. De meeste games kunnen op de smartphone worden gespeeld, maar het is ook mogelijk om op televisie te spelen. Meer weten over hoe je dat doet? In dit artikel leggen we het haarfijn uit.