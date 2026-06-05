Fifa brengt op 11 juni een voetbalgame uit op Netflix om het WK voetbal digitaal te ervaren. Het spel heet Fifa World Cup 2026.

De game kan op televisie of de computer gespeeld worden door alle Netflix-leden zonder extra bijkomende kosten buiten een regulier Netflix-abonnement. Daarbij kunnen maximaal vier spelers met elkaar voetballen, waarbij hun smartphones als controllers worden gebruikt.

In het spel kunnen mensen kiezen tussen een van de 48 teams die meedoen aan het WK om daar vervolgens voetbalwedstrijden mee te spelen. Het gaat in totaal om 1248 spelers en ook zestien echte stadions.

Volgens Netflix zal de game die op 11 juni uitkomt een "gestroomlijnd" spel zijn die mettertijd zal evolueren. Op wat voor manier is niet bekend. Het spel zal via het Games-tabje op Netflix te vinden zijn, samen met de andere spellen die daar op staan.

Fifa World Cup 2026 is het eerste spel dat voetbalorganisatie Fifa uitbrengt sinds ze in 2023 hun banden met game-uitgever Electronic Arts hebben verbroken. Samen brachten ze jarenlang de Fifa-voetbalspellen uit. Sindsdien brengt EA zijn voetbalgames jaarlijks onder een andere naam uit, namelijk EA Sports FC.