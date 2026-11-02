De Mac mini heeft dit jaar een primeur, want het is Apples eerste computer die voorzien is van een M6-processor. Dat is de belangrijkste verandering, want aan het ontwerp heeft Apple verder niks veranderd. Is de Mac mini hiermee nog steeds de indrukwekkende mini-pc die zijn voorganger was?

Apple Mac mini M6 (2026) 9 / 10 Score De Pluspunten Razendsnelle processor

Veel aansluitingen, ook op voorkant

Compact ontwerp

Meestal lekker stil De Minpunten Upgrades zijn prijzig

Plaatsing aan-uitknop

Te weinig opslag in basismodel Net als zijn voorganger is de vernieuwde Mac mini met M6-processor een uitstekende computer waarop je vrijwel alle denkbare taken vlot kunt uitvoeren. De M6-processor maakt indruk en is op singlecoregebied zelfs de snelste processor die we tot nu toe gezien hebben, terwijl ook de multicoreprestaties dik in orde zijn. Voor de meeste gebruikers is 16 GB RAM genoeg, al geldt dat misschien niet voor de 256 GB opslag van het basismodel. Vergeleken met de voorganger is het grootste nadeel dat de instapprijs een stuk hoger is, maar dat geldt helaas voor vrijwel alle techproducten. Heb je een nieuwe Mac nodig, dan haal je met de Mac mini echt een prima systeem in huis.

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Kenmerk Specificatie Processor Apple M6 (12 cores) RAM 16, 24 of 32 GB Grafisch Apple M6 (12-core gpu) Opslag 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB ssd Aansluitingen 3x Thunderbolt 4, 2x usb-c, HDMI, 2,5Gbit/s-ethernet (optioneel 10 Gbit/s), 3,5mm-headsetaansluiting Draadloos Wifi 7, bluetooth 6 Afmetingen 12,7 × 12,7 × 5 cm

De Mac mini kreeg bij de vorige generatie met M4-processor uit 2024 een ingrijpend nieuw ontwerp dat Apple voor deze M6-generatie opnieuw gebruikt. Qua uiterlijk is er dus niks veranderd ten opzichte van het vorige model. Dat is wat mij betreft grotendeels positief, want de compacte (12,7 x 12,7 x 5 cm) Mac mini heeft een uitstekende bouwkwaliteit.

Het enige aan het ontwerp dat ik nog steeds niet snap, is de aan-uitknop onder op het apparaat. Je moet de Mac mini optillen om deze in te drukken. Ook al zetten veel gebruikers een Mac zelden uit, de plaatsing van deze knop blijft onhandig. Ik heb de Mac mini tijdens het testen toch een keer moeten optillen om de knop in te drukken toen de computer niet uit de sluimerstand wilde komen.

© Jeroen Boer - ID De Mac mini komt in een vierkant doosje dat qua breedte nauwelijks groter is dan de behuizing zelf.

De Mac mini is een desktop-pc waarop je je eigen randapparatuur aansluit. Toch heeft Apple hem voorzien van een ingebouwde luidspreker. Die speaker is goed genoeg om naar het geluid van bijvoorbeeld YouTube te luisteren, maar stereo is het uiteraard niet en voor muziek komt de speaker helemaal tekort. Wil je goed geluid, dan kun je beter een los setje speakers aansluiten.

Genoeg aansluitingen

Op de achterkant vind je dezelfde aansluitingen als op de voorganger. Afhankelijk van de gekozen variant krijg je drie Thunderbolt 4- of drie Thunderbolt 5-poorten. Op die Thunderbolt-poorten kun je een monitor aansluiten, maar dat kan ook via HDMI. De netwerkaansluiting heeft een prima upgrade gekregen, want het goedkoopste model heeft nu een 2,5GBit/s-netwerkaansluiting. Tegen een meerprijs is 10 Gbit/s ook mogelijk.

Op de voorkant vind je voortaan twee handig geplaatste usb-c-poorten en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting. Op draadloos gebied krijg je dit jaar wifi 7 en bluetooth 6. Zeker voor het formaat vind ik het een heel bruikbaar pakket aan aansluitingen en kom ik niks tekort.

Prijzige upgrades

Apple stuurde ons het basismodel met 16 GB RAM en een ssd met 256 GB opslagcapaciteit. Helaas ontkomt ook Apple niet aan de woekerprijzen in de techwereld en valt het prijskaartje van deze instapconfiguratie ten opzichte van de voorganger flink hoger uit. Waar je de M4-variant met 16 GB RAM en 256 GB opslag nog voor 719 euro in huis haalde, betaal je tegenwoordig 1069 euro voor de instapvariant met dezelfde geheugenspecificaties.

Zuur, maar helaas geldt dat voor alle computertech en is de Mac mini voor wat je krijgt nog steeds goed geprijsd vergeleken met de rest van de markt. Daar komt bij dat dit tevens de goedkoopste Mac is met een normale processor.

Net als elke moderne Apple-computer kun je de Mac mini alleen bij aanschaf upgraden. De variant met M6-processor kun je ook met 24 of 32 GB RAM aanschaffen. Heb je nog meer RAM nodig, dan is er een variant met de M5 Pro-chip die in totaal 15 of 18 cores heeft en met 48 of 64 GB RAM leverbaar is. Qua opslag is de variant met M6-processor er in varianten met maximaal een 2TB-ssd, terwijl je bij de variant met de M5 Pro kunt kiezen voor maximaal 8 TB opslag.

Zoals je bij Apple gewend bent, betaal je voor elke upgradestap een behoorlijke meerprijs. Zo kost een M6-variant met 32 GB RAM en 1 TB opslag een pittige 2059 euro. Denk dus goed na wat je nodig hebt, want vooral 256 GB opslag kan al snel krap worden (al kun je uiteraard makkelijk een snelle externe ssd op een van de Thunderbolt-poorten aansluiten).

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Supersnel

De gebruikte M6-processor heeft 12 cores, onderverdeeld in 2 supersnelle, 4 snelle en 6 energiezuinige cores. Vooral die supersnelle cores maken indruk, want op singlecore-gebied is de M6 de snelste processor van dit moment. Dat zie je terug in de benchmarks hieronder: in zowel Cinebench R23 als Geekbench 5 scoort de M6 op singlecoregebied zo’n 23 tot 24 procent hoger dan de M4.

Op multicore-gebied is de M6 zeker niet de snelste chip die bestaat, maar de winst van 38 tot 46 procent op de M4 is flink. De prestaties van deze instapper liggen daarmee dicht bij die van de duurdere Mac mini met M4 Pro-processor die ik twee jaar geleden testte. Die was op multicore-gebied wat sneller, maar veel scheelt het niet.

Benchmark M6 M4 Verschil Cinebench R23 singlecore 2701 2202 +23% Cinebench R23 multicore 20020 13733 +46% Geekbench 5 singlecore 3228 2609 +24% Geekbench 5 multicore 18318 13268 +38%

Ik zou als thuisgebruiker niks snellers kopen dan deze M6. Het is simpelweg een razendsnelle processor waarop je ook zwaardere foto- en videobewerkingstaken goed kunt uitvoeren. Geen verrassing, want dat was op de M4 al zo. De chip is ook geschikt voor lokale AI-modellen, al is de 16 GB RAM op deze basisuitvoering wel een beperking.

De ssd haalt een lees- en schrijfsnelheid van 3246,7 en 3225,2 MB/s. Afgaande op wat we in andere reviews van duurdere uitvoeringen zien, zijn de grotere ssd’s net als bij veel andere Macs ongeveer twee keer zo snel. Heel erg is dat niet, want deze ssd is al meer dan snel genoeg.

Bij licht (kantoor)gebruik is de Mac mini stil en hoor je de ingebouwde ventilator niet. Dat verandert als je het systeem voluit aan het werk zet in een zware taak; dan slaat de ventilator hoorbaar aan. Het blijft wel bij een bescheiden blaasgeluid, en het wordt wat mij betreft nooit irritant. Bij alledaags gebruik, zoals het bekijken van websites of het werken aan documenten, verbruikt de Mac mini zo’n 4 tot 7 watt. Als je zwaardere taken uitvoert, stijgt dat tot zo’n 47 watt. Bij echt zware taken zoals AI of een game die zowel de cpu als gpu belast, dan stijgt het verbruik tot 70 watt.

© Jeroen Boer - ID Zowel de luchtinlaat als -uitlaat zitten onder op de Mac mini.

Conclusie

Net als zijn voorganger is de vernieuwde Mac mini met M6-processor een uitstekende computer waarop je vrijwel alle denkbare taken vlot kunt uitvoeren. De M6-processor maakt indruk en is op singlecore-gebied zelfs de snelste processor die ik tot nu toe gezien heb, terwijl ook de multicore-prestaties dik in orde zijn.

Voor de meeste gebruikers is 16 GB RAM nog steeds genoeg, al kan ik me voorstellen dat de 256 GB opslag van het basismodel aan de krappe kant is. Upgraden kan alleen bij aankoop, dus denk goed na over wat je nodig hebt. Vergeleken met de voorganger is het grootste nadeel dat de instapprijs een stuk hoger is, maar dat geldt helaas voor vrijwel alle techproducten. Heb je een nieuwe Mac nodig, dan haal je met de Mac mini echt een prima systeem in huis.