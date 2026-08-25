Apple heeft nieuwe versies van de Mac Mini en Mac Studio aangekondigd, die respectievelijk de nieuwe M6- en de M5 Ultra-chips bevatten.

Apple kondigde de nieuwe apparaten en chips vanmiddag aan. De nieuwe Mac Mini huisvest dus de nieuwe M6-chip. Het gaat om de eerste 2 nanometer-chip van Apple, wat de chip zuiniger en sneller moet maken. De M6-chip heeft zowel een 12-core CPU als 12-core GPU. Het maakt de chip volgens Apple maximaal 1,2 maal sneller dan de M5.

Daarbij ligt de nadruk op verbeterde AI-prestaties dankzij de aanwezige Dual 16-core Neural Engine. Dit moet de nieuwe Mac Mini maximaal twee keer zo snel maken in het uitvoeren van AI-taken ten opzichte van de voorganger. Ook games moeten van al deze verbeteringen profiteren.

Het instapmodel van de nieuwe Mac Mini heeft 16 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. De instapprijs ligt op 1069, een prijsstijging van 100 euro ten opzichte van het instapmodel van de vorige Mac Mini.

Een duurdere versie van 2019 euro bevat 24 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan opslag, en huisvest de M5 Pro-chip. Die zit ook in de MacBook Pro.

Nieuwe Mac Studio

Dan is er nog de nieuwe Mac Studio, die de M5 Ultra-chip huisvest. Alle voorgaande M-chips hadden ook Ultra-uitvoeringen, op de M4-chip na. Dit is volgens Apple de krachtigste chip die het ooit heeft gemaakt, met 30 CPU-kernen en 64 GPU-kernen. Deze versie van de desktopcomputer moet vier keer zo snel zijn dan zijn voorganger bij gebruik van LM Studio.

Deze Mac Studio heeft 96 GB aan werkgeheugen en 1 TB aan opslagruimte. Dat kost je in totaal 6649 euro. Voor mensen die dat te gortig is komt ook een nieuwe Mac Studio met de M5 Max-chip uit, die voorheen alleen in de nieuwste MacBook Pro zat. Deze versie heeft 36 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan opslag en kost 3029 euro.