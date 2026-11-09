Nvidia is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de ceo van het bedrijf, Jensen Huang. Hij had een liefdesrelatie met Alice Huang, die mogelijk een Chinese spion is.

Eerder gaf Nvidia aan dat Jensen Huang alleen een zakelijke relatie met Alice Huang had, maar inmiddels is bevestigd dat er sprake was van een liefdesrelatie. Jensen heeft echter ook een vrouw. "Ik moet mij verontschuldigen aan mijn familie en jullie", zo meldde Jensen. "Ik ben ontrouw aan mijn vrouw geweest. Mijn acties hebben haar en mijn kinderen geschaad. Er is geen excuus voor wat ik heb gedaan. Het spijt mij erg."

Onderzoek

Door de buitenechtelijke relatie wordt Jensen nu onderzocht door het bestuur van het bedrijf. De kans bestaat namelijk dat Jensen vertrouwelijke informatie van het bedrijf aan Alice heeft doorgestuurd, en dat Alice een Chinese spion is.

Nvidia laat echter weten dat er nog geen reden is om aan te nemen dat er bedrijfsgeheimen zijn uitgelekt, maar dat het onderzoek wel moet aantonen of Jensen slachtoffer is geworden van een poging tot spionage. Jensen zelf werkt mee aan het onderzoek, en Nvidia heeft uitgesproken nog vertrouwen te hebben in de ceo.

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Alice Huang

Alice Huang zelf is ceo van het uit Singapore afkomstige bedrijf Megaspeed. Zij zou China echter hebben geholpen met het omzeilen van de exportbeperking op gpu's van Nvidia door een relatie met Jensen te hebben onderhouden. De Chinese overheid heeft ontkend dat het land zich schuldig heeft gemaakt aan spionage.

Jensen Huang blijft dus ceo van Nvidia, maar de reputatie van de oprichter van het bedrijf heeft wel een klap opgelopen. Daarbij wilde hij eerder dit jaar de Amerikaanse president Donald Trump overhalen om geavanceerdere chips naar China te exporteren, terwijl de VS dat juist niet wil - de moderne chips zouden het Chinese leger te modern kunnen maken.

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