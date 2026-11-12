Mozilla biedt gebruikers van Firefox een vroeg kerstcadeau aan. De gratis ingebouwde VPN van de browser heeft tijdelijk geen datalimiet. De gebruikelijke maximale limiet van 50 GB per maand is opgeheven tot en met 31 januari 2027. De actie geldt voor alle landen waarin de VPN-functie actief is, dus ook voor Nederland.

De ingebouwde VPN van Firefox versleutelt het internetverkeer binnen de browser en schermt je IP-adres af voor websites die je bezoekt. Daarmee kunnen websites denken dat je vanuit een ander land online bent. Dat verhoogt de privacy tijdens het browser. En het kan handig zijn als je graag internationale diensten gebruikt die niet beschikbaar zijn in Nederland. Bijvoorbeeld als je een programma van de BBC iPlayer wilt zien dat alleen vanuit Groot-Brittannië toegankelijk is.

Normaal gesproken mogen gebruikers maximaal 50 GB aan gegevens per maand via de gratis VPN van Firefox versturen. Tot en met 31 januari 2027 geldt die beperking niet. Daarna keert de maandelijkse datalimiet terug. Eerder dit jaar hield Mozilla al zo’n zelfde actie tijdens de zomermaanden, toen om de dienst te introduceren. Mogelijk gebruiken nog niet genoeg mensen de VPN en is deze tweede actie bedoeld voor wat meer bekendheid.

Zo schakel je de gratis VPN in

De VPN is beschikbaar in ons land. Je hebt een recente versie van de browser en een gratis Mozilla-account nodig. Zodra je gaat browsen, zie je een VPN-knop in de werkbalk van Firefox. Daarmee kun je de bescherming inschakelen zonder extra software of browserextensies te installeren.

Wat is het verschil met een gewone VPN?

De gratis VPN van Firefox heeft een belangrijke beperking vergeleken met betaalde VPN-diensten: hij beschermt alleen het internetverkeer dat via Firefox loopt. Andere programma's op je computer, zoals e-mailsoftware, games of andere browsers, maken geen gebruik van deze beveiligde verbinding.

Bij een reguliere VPN-dienst wordt doorgaans al het internetverkeer van je apparaat via de VPN geleid. Daarmee biedt zo'n dienst een bredere bescherming.

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Ook maakt de ingebouwde Firefox-VPN je niet volledig anoniem. Websites kunnen je bijvoorbeeld nog steeds herkennen wanneer je bent ingelogd op een account of via andere vormen van tracking.

Mozilla heeft overigens wel een afzonderlijke betaalde dienst aan onder de naam Mozilla VPN. Die beschermt het internetverkeer van je hele apparaat en heeft geen maandelijkse datalimiet.

Voor wie vooral tijdens het browsen wat extra privacy wil, kan de ingebouwde VPN van Firefox voldoende zijn. Wie ook andere apps en programma's via een VPN wil laten werken, heeft een uitgebreidere oplossing nodig.