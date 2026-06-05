Google heeft erkend dat datacenters voor AI-verbruik veel water verbruiken en wil hier iets aan doen. Het doel is om tegen 2030 meer water 'terug te geven' dan te verbruiken.

In een blogpost stelt Google dat Amerikaanse datacenters "minder dan een procent gebruiken van al het water dat Amerikanen jaarlijks voor hun gazon gebruiken". Ondanks dat meent het bedrijf dat datacenters een grote impact hebben op watergebruik.

Het doel is dan ook om tegen 2030 meer water te kunnen teruggeven dan verbruiken met watercenters. Daarom gaat het bedrijf miljoenen dollars investeren in projecten gerelateerd aan water, zoals waterinfrastructuur.

Ook wil het bedrijf helpen met het verbeteren van bestaande infrastructuur voor (afval)water en recycling. Sommige datacenters moeten ook overstappen van koeling met water naar koeling met lucht. Hoewel het energieverbruik met waterkoeling lager is dan met luchtkoeling, moet dit toch gedaan worden in regio's waar er lage waterstanden zijn.

Tot slot geeft Google aan transparant te willen zijn door elk jaar het waterverbruik van het bedrijf te rapporteren. Ook wil het bedrijf blijven werken aan alternatieve bronnen voor water om datacenters te koelen. Denk aan afvalwater uit riolen.