OpenAI, het bedrijf achter AI-model ChatGPT, heeft gisteren en vandaag meerdere aankondigingen gedaan, waaronder de eerste hardware van het bedrijf.

Wat de hardware betreft gaat het om de Codex Micro, een speciaal soort toetsenbord dat speciaal voor AI-model Codex is bedoeld. Ook komt er een zoekfunctie binnen de ChatGPT-app, en gebruikt het bedrijf intern een AI-model dat andere AI-modellen test door ze te proberen te 'jailbreaken'.

De Codex Micro

Om met hardware van OpenAI te beginnen: het gaat dus om de Codex Micro, een soort toetsenbord dat een heel specifieke functie heeft. Het gaat om een vierkante accessoire die ook wel een macropad wordt genoemd. Deze is specifiek bedoeld voor de programmeertool Codex.

In totaal zitten er dertien knoppen op de Codex Metro, alsmede een joystick voor workflows en een draaiknop om redeneertijd in te stellen - oftewel hoe lang AI-model Codex heeft om een taak uit te voeren. Daarbij zijn de knoppen programmeerbaar en kunnen ze oplichten met kleuren om aan te geven waar Codex mee bezig is. Zo geeft een rode gloed aan dat Codex op een probleem is gestuit.

De Codex Micro is ontwikkeld in samenwerking met Work Louder - de macropad heeft dan ook veel weg van de Micro 2 van Work Louder. De Codex Micro komt in beperkte oplage te koop en gaat 230 dollar kosten.

OpenAI werkt achter de schermen al langer aan hardware in samenwerking met Jonathan Ive, die jarenlang bij Apple heeft gewerkt. De Codex Micro valt hier niet onder. Verwacht wordt dan ook dat er spoedig meer hardware van OpenAI wordt onthuld - volgens geruchten bijvoorbeeld een smartphone en slimme speakers. De hardware die het bedrijf achter de schermen ontwikkelt lag deels ten grondslag aan de rechtszaak tussen Apple en OpenAI.

Zoekfunctie in ChatGPT

Daarnaast heeft OpenAI een zoekfunctie baan ChatGPT toegevoegd. Deze zoekfunctie wordt nu uitgerold en komt voor alle ChatGPT-gebruikers beschikbaar, waaronder de gratis gebruikers.

De zoekfunctie moet niet verward worden met de webzoekmachine ChatGPT Search, maar een zoekmachine binnen ChatGPT. Daarmee is het mogelijk om door alle chats, projecten en geüploade afbeeldingen en documenten binnen het AI-programma te zoeken.

De zoekfunctie kan wanneer deze uitgerold is gevonden worden in de zijbalk onder de optie om een nieuwe chat te beginnen. Eerder was er al een zoekfunctie binnen ChatGPT beschikbaar, maar hiermee was het niet mogelijk om door alle inhoud te zoeken.

GPT-Red

Tot slot heeft OpenAI laten weten dat het intern een AI-model gebruikt dat andere AI-modellen van het bedrijf probeert te 'jailbreaken'. Dit AI-model, genaamd GPT-Red, spoort dus zwakheden in AI-modellen op, waardoor OpenAI veiligere AI-modellen uit kan blijven brengen.