Ziggo heeft aangekondigd dat alle tv-abonnementen in prijs worden verhoogd. Wel worden de sportzenders van ESPN onderdeel van het basispakket.

Alle abonnementen van Ziggo's tv-dienst gaan met 2,50 euro per maand omhoog. Dit geldt voor nieuwe klanten of mensen bij wie de contractperiode al is afgelopen. Mensen die nog een lopend contract van 12 of 24 maanden hebben, betalen zolang dit contract loopt niet de extra 2,50 euro per maand.

Zoals gezegd wordt in ruil daarvoor ESPN aan het basispakket toegevoegd. Het gaat om ESPN 2, 3 en 4. Deze kanalen hebben een focus op sport. De drie zenders worden op 1 juli toegevoegd aan alle abonnementen. Nu betaalt men nog los voor de zenders. ESPN 1 was wel al onderdeel van het basispakket. Door deze aanpassing kunnen straks alle leden de Eredivisie bekijken.