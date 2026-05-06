Het gaat om een techniek die 'Sports Live' wordt genoemd. Mensen kunnen de api voor hun Philips Hue- en Smart Lighting-lampen installeren en zo tijdens het aankomende WK wedstrijden een extra dimensie geven.

Zo kunnen de lampen van kleur veranderen of met licht knipperen wanneer er bijvoorbeeld een doelpunt wordt gescoord, of wanneer er kaarten worden uitgedeeld. Ook kan tijdens rustige speelmomenten de kleur van het team dat voor staat worden weergegeven. Het systeem houdt rekening met uitzendvertragingen, zodat gebruikers de timing kunt afstemmen en de verlichting perfect synchroon loopt met wat er op het scherm gebeurt.