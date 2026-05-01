Google TV krijgt een vernieuwde interface waarin ook ruimte is voor korte video's, zoals YouTube Shorts.

Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Google TV is een extra schil bovenop Android TV die gebruikt kan worden als verzamelbak voor streamingdiensten als Netflix en Disney+, maar ook YouTube.

Het is de bedoeling dat aanstaande zomer in de Verenigde Staten ook YouTube Shorts aan de interface van Google TV worden toegevoegd. Daarvoor hoeft men dus geen YouTube meer te openen.

De video's komen in een nieuw gedeelte op de thuispagina genaamd 'Short videos for you' te staan. Daarbij wordt gemeld dat YouTube Shorts nog maar het begin zijn. Wanneer deze feature buiten de VS beschikbaar wordt gesteld is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of de korte, verticale video's indien gewenst ook verborgen kunnen worden.

Hoe dan ook doet Google dit omdat het kijken naar korte videoclips inmiddels "een dagelijkse bezigheid voor velen van ons is, waarom we het makkelijker dan ooit willen maken om achterover te leunen en ze op televisie te bekijken".

Bekijk hier een overzicht van de beste apps op Google TV.