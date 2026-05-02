Vijf grote filmstudio's zouden bieden om de rechten op de Battlefield-verfilming in handen te krijgen.

Dat meldt TheWrap. De filmstudio's waar het om zou gaan, zijn Warner Bros. Discovery, Sony, Universal, Amazon MGM Studios en Netflix. De onderhandelingen zouden uitmonden tot wat mogelijk "de grootste biedoorlog van het jaar" wordt. Wie er uiteindelijk met de buit vandoor gaat, is op dit moment niet bekend.

Afgelopen maand kwam naar buiten dat er plannen zijn voor een verfilming van de Battlefield-franchise. Christopher McQuarrie - bekend van de Mission: Impossible-films - zou een poging wagen als producent van een film gebaseerd op de shooterreeks. Ook Oscar-winnaar Michael B. Jordan zou produceren - en mogelijk zelfs een rol in de film hebben.

Battlefield is een van de populairste shooterfranchises van de afgelopen decennia. De door Electronic Arts uitgegeven reeks plaatst spelers in allerlei oorlogssituaties. Sommige delen binnen de franchise hebben ook een focus op vernietigbare omgevingen, met complete gebouwen die in kunnen storten. De meest recente game in de reeks, Battlefield 6, verscheen vorig jaar en was een van de bestverkochte games van het jaar.