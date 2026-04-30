De nieuwe Resident Evil-verfilming die begin vorig jaar werd aangekondigd door PlayStation Productions heeft zijn eerste teaser trailer gekregen.

De teaser trailer biedt een bijna twee minuten durende blik op de film, waaruit blijkt dat een personage een verlaten huis binnenstapt om met zijn vriendin te bellen. Daarna volgen enkele snelle shots elkaar op. Een goede blik op de zombies uit de gamereeks waar de film op gebaseerd is, wordt nog niet gegeven.

Resident Evil is een langlopende horrorgamereeks van Capcom, waarin spelers het met verschillende personages opnemen tegen zombies en andere monsters. De games wisselen actie en horror regelmatig af. Het negende deel, Resident Evil Requiem, verscheen eerder dit jaar.

Er zijn al vaker verfilmingen van Resident Evil verschenen, voornamelijk als onderdeel van een filmreeks gemaakt door Paul W.S. Anderson. Deze nieuwe film staat daar volledig los van, en wordt geregisseerd door Zach Cregger, die vorig jaar met 'Weapons' nog een grote horrorhit te pakken had. Austin Abrams (Weapons), Zach Cherry (Severance), Kali Reis (True Detective). Johno Wilson (Raven's Home) en Paul Walter Hauser (Black Bird) hebben in ieder geval rollen in de film. Resident Evil draait vanaf 18 september in de bioscoop.