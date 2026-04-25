Er zijn plannen om een film gebaseerd op de gamefranchise Battlefield te maken.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 22:48

Dat meldt The Hollywood Reporter. Eerder is al meermaals geprobeerd om een tv-serie te maken gebaseerd op Battlefield, maar die plannen zijn nooit doorgegaan. Nu zou Christopher McQuarrie - bekend van de Mission: Impossible-films - een poging wagen als producent van een film gebaseerd op de shooterreeks. Ook Oscar-winnaar Michael B. Jordan zou produceren - en mogelijk zelfs een rol in de film hebben.

Volgens de website werd er eerder deze week een Battlefield-film gepitcht aan zowel Sony als Apple. De komst van de film is dus nog niet in kannen en kruiken, en hangt af van hoeveel interesse filmstudio's hebben. Wel ligt de voorkeur bij een bioscooprelease.

Battlefield is een van de populairste shooterfranchises van de afgelopen decennia. De door Electronic Arts uitgegeven reeks plaatst spelers in allerlei oorlogssituaties. Sommige delen binnen de franchise hebben ook een focus op vernietigbare omgevingen, met complete gebouwen die in kunnen storten. De meest recente game in de reeks, Battlefield 6, verscheen vorig jaar en was een van de bestverkochte games van het jaar.

De grootste traditionele concurrent van Battlefield is Call of Duty. Niet geheel toevallig wordt daar ook een film van gemaakt. Die moet vanaf 30 juni 2028 in de bioscoop draaien.