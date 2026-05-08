In de trailer is te zien hoe de Minions zelf een rol hebben in een film, maar dat die opnames niet helemaal volgens planning verlopen. De Minions nemen namelijk Hollywood over en worden echte filmsterren, al laten ze per ongeluk ook monsters loos in de wereld en moeten ze alles op alles zetten om de mensheid te redden.
Onder de stemacteurs in deze animatiefilm vinden we namen als Jeff Bridges, Christoph Waltz, Allison Janney, Jesse Eisenberg en Trey Parker. De regie en het schrijfwerk zijn weer in handen van de mensen achter de andere Minions- en Despicable Me-films, Pierre Coffin en Brian Lynch.
Minions and Monsters is vanaf 1 juli in de bioscoop te zien.