Het vijfde en tegelijkertijd laatste seizoen van de geprezen televisieserie The Bear staat vanaf 26 juni op Disney+.

Dat werd onlangs aangekondigd via social media. Het was al bekend dat er een laatste, vijfde seizoen zou komen, maar nu is dus ook de releasedatum bekend.

The Bear draait om een restaurant in Chicago die Carmy (gespeeld door Jeremy Allen White) erft van zijn broer. Dankzij zijn verleden als sterrenkok zet hij alles op alles om het restaurant een tweede leven te geven. Dat gaat niet zonder slag of stoot, niet in de laatste plaats door de bonte verzameling aan figuren die in de keuken en de bediening rondlopen.

Het aankomende laatste seizoen pakt het einde van het vierde seizoen door, waarin Carmy aankondigde te stoppen bij het restaurant. Hoe dat hem en zijn collega's vergaat, valt dus vanaf 26 juni te zien.