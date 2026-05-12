Het derde seizoen van de The Lord of the Rings-serie The Rings of Power gaat op 11 november van dit jaar van start.

Het derde seizoen zal net als de eerste twee seizoenen op Amazon Prime Video verschijnen.

Het derde seizoen maakt een flinke sprong in de tijd ten opzichte van het vorige seizoen en speelt zich af op het hoogtepunt van de oorlog tussen de elven en Sauron. Laatstgenoemde probeert ondertussen de One Ring te smeden om de macht over heel Midden-Aarde te krijgen.

In 2024 verscheen het tweede seizoen van The Rings of Power op Amazon Prime Video. Het is een van de duurste series ooit gemaakt. Acteurs uit eerdere seizoenen zoals Morfydd Clark, Charlie Vickers en Robert Aramayo keren terug, maar er zijn ook nieuwe gezichten. Zo zullen Jamie Campbell Bower - bekend van Stranger Things - en Eddie Marsan uit Ray Donovan rollen hebben.