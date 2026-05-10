De ceo van het bedrijf, Josh D'Amaro, meldde in een brief naar investeerders dat de app het "digitale middelpunt" van het bedrijf moet worden. Daarbij meldt hij dat de Disney-parken al het fysieke middelpunt vormen.
Hoewel D'Amaro niet in details trad over wat het bedrijf van plan is met Disney+, meent Bloomberg daar wel meer duidelijkheid over te kunnen bieden. Zo zou Disney+ ook als app voor bezoekjes aan Disneyland-parken kunnen dienen. Daar is nu nog een aparte app voor. Via Disney+ zou men straks bijvoorbeeld ook overnachtingen in Disney-parken kunnen boeken.
Wel zouden de gesprekken over de mogelijkheid om van Disney+ een overkoepelende app te maken zich nog in een vroeg stadium bevinden. Het kan dus nog wel even duren voordat er meer functies naar de streamingdienst komen.