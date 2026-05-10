Het ziet er naar uit dat de Disney+-app uitgebreid wordt met diverse functies, zodat je de app niet alleen kunt gebruiken om films en series te streamen.

De ceo van het bedrijf, Josh D'Amaro, meldde in een brief naar investeerders dat de app het "digitale middelpunt" van het bedrijf moet worden. Daarbij meldt hij dat de Disney-parken al het fysieke middelpunt vormen.

Hoewel D'Amaro niet in details trad over wat het bedrijf van plan is met Disney+, meent Bloomberg daar wel meer duidelijkheid over te kunnen bieden. Zo zou Disney+ ook als app voor bezoekjes aan Disneyland-parken kunnen dienen. Daar is nu nog een aparte app voor. Via Disney+ zou men straks bijvoorbeeld ook overnachtingen in Disney-parken kunnen boeken.