Het gaat om off-screen foto's van opnamebeelden. Daarop is de Batmobile te zien. "Snowtires", zo meldde de regisseur erbij. Op de foto's lijkt inderdaad zwaar winterweer te zien. De Batmobile is helaas nog niet in volle glorie te zien.

The Batman: Part 2 draait als het goed is vanaf 1 oktober 2027 in de bioscoop. De eerste film kwam in 2022 uit en smaakte voor veel fans meteen naar meer, maar het had wat voeten in de aarde voordat de opnames van het vervolg begonnen.

Robert Pattinson keert weer terug als Bruce Wayne (oftewel Batman), en ook Colin Farrell zal weer te zien zijn als The Penguin. In de tussentijd heeft die schurk wel zijn eigen serie gekregen op HBO Max. Scarlett Johansson heeft ook een rol te pakken, en wel die van Gilda Dent. Dat is de vrouw van Harvey Dent, en die rol wordt gespeeld door Sebastian Stan. Fans verwachten daarnaast ook dat Barry Keoghan als de Joker een grotere rol zal krijgen.