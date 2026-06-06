Tussen 11 juni en 19 juli is er geen ontkomen aan. Gedurende ruim vijf weken is heel Nederland in de ban van het wereldkampioenschap voetbal. Wil je de verrichtingen van Oranje in de beste beeldkwaliteit volgen? Dit artikel staat vol praktische (kijk)tips. Naast de reguliere tv-uitzendingen blijf je via allerlei andere kanalen op de hoogte van het WK. Een overzicht.

Wil je zoveel mogelijk WK-wedstrijden live zien, dan sta je voor een enorme uitdaging. Het toernooi vindt dit jaar namelijk in Mexico, Canada en de Verenigde Staten plaats. Wegens verschillende tijdzones zijn veel wedstrijden 's nachts. Zo nemen de Oranjeleeuwen het in de laatste groepswedstrijd om één uur 's nachts op tegen Tunesië. Bovendien beginnen een heleboel wedstrijden nóg later. Er doen een recordaantal van 48 landen mee, waardoor dit WK maar liefst 104 wedstrijden telt. Wegens deze overvloed aan wedstrijden moet je vermoedelijk keuzes in je kijkgedrag maken.

Dit artikel gidst je langs uiteenlopende mogelijkheden om het WK voetbal op de voet te volgen. Je leest allereerst hoe je de wedstrijden in een goede beeld- en geluidskwaliteit bewondert. Geen tijd om te kijken? Geen probleem, want je volgt dit toernooi als alternatief via diverse andere kanalen. Dankzij radio-uitzendingen, websites (liveblogs) en apps blijf je continu op de hoogte.

Live kijken bij NPO

Zoals je van eerdere eindtoernooien gewend bent, bezit de NOS alle uitzendrechten van het WK. Er was even sprake van dat de publieke omroep een aantal wedstrijden aan commerciële zenders zou doorverkopen, maar er kwam uiteindelijk geen goed bod binnen. Wel zo overzichtelijk, want de NOS zendt alle wedstrijden dus gewoon zelf uit. Stem hiervoor af op NPO 1. Worden er twee wedstrijden tegelijk gespeeld, dan kun je hiervoor terecht op NPO 2 of 3. Ook voor herhalingen en samenvattingen klop je aan bij de drie NPO-zenders.

Tv-dienst kiezen

Heb je een televisiepakket van bijvoorbeeld Ziggo, KPN of Odido, dan kies je op jouw televisie eenvoudig één van de NPO-kanalen. De meeste tv-providers geven deze zenders door in een maximale resolutie van 1920 × 1080 pixels (Full HD). Deze beeldkwaliteit is voldoende om details waar te nemen, zoals zweetdruppels in het gezicht van een voetballer of rondvliegend gras tijdens slowmotionbeelden.

Volgens een recent rapport van onderzoeksbureau Telecompaper daalt het aantal abonnees met een traditioneel tv-abonnement. Heb jij de televisiekabel ook doorgeknipt? Geen probleem, want je kunt de NPO-zenders gratis streamen. Installeer hiervoor de NPO Start-app op jouw smart-tv, smartphone of tablet. Daarnaast is NPO Start ook op een pc of laptop beschikbaar. Ga hiervoor naar. NPO Start ondersteunt sinds vorig jaar een maximale resolutie van 1920 × 1080 pixels. Ten opzichte van de NPO-kanalen van tv-providers is er dus geen verschil in beeldresolutie.

De NPO-zenders zijn voor alle Nederlandse burgers gratis beschikbaar.

Alternatief: de NOS-app

Behalve NPO Start kun je als alternatief de gratis NOS-app op een smart-tv, tablet of smartphone installeren. Naast livewedstrijden vind je hier ook losse videoclips. Nuttig voor wie dat interview met de bondscoach of een bepaalde speler wil terugkijken. Overigens kun je hiervoor ook terecht op de site van de NOS. De maximale schermresolutie bedraagt eveneens 1920 × 1080 pixels.

Voor extra videomateriaal rondom het WK voetbal installeer je de NOS-app.

NPO Start op 'domme' tv Heb je een televisie zonder (draadloze) netwerkaansluiting of is de smartomgeving erg verouderd? Wanneer je geen NPO Start-app op het tv-toestel kunt installeren, tover je de streamingdienst op een andere manier op het scherm. Je hebt hiervoor een extern apparaat nodig dat de beelden doorgeeft. De gemakkelijkste optie is het gebruik van een geschikte mediaspeler, zoals een Google TV Streamer, Chromecast of Apple TV. Je verbindt zo'n apparaatje via HDMI met een televisie. Als alternatief kun je ook een laptop op de beeldbuis aansluiten. Veel schootcomputers hebben hiervoor een HDMI-uitgang.

De Google TV Streamer maakt jouw 'domme' televisie weer slim, zodat je de NPO Start- of NOS-app kunt openen.

Scherp beeld

Veruit de meeste hedendaagse televisies ondersteunen een 4K-beeldkwaliteit van 3840 × 2160 pixels. Het zou natuurlijk prachtig zijn als je het prestigieuze voetbaltoernooi in deze resolutie kunt volgen. Helaas gaat die vlieger niet op. Uit kostenoverwegingen heeft de NPO besloten om geen WK-wedstrijden in 4K uit te zenden.

Een gemiste kans! Diverse buitenlandse tv-diensten ondersteunen namelijk wel deze hoge resolutie. De Australische aanbieder SBS on-demand is hiervan een doeltreffend voorbeeld. Deze dienst zendt alle 104 wedstrijden gratis uit. Wegens regioblokkades heb je vanuit Nederland normaliter geen toegang tot de gelijknamige app. Ben je lid van een goede VPN-provider? Wanneer je het verkeer langs een Australische server met voldoende bandbreedte loodst, kun je met een beetje mazzel alsnog de 4K-streams van SBS on-demand openen. Het is in elk geval het proberen waard!

Wie de Australische gratis dienst SBS on-demand aan de praat krijgt, kijkt in 4K-kwaliteit naar het WK.

Hoogste resolutie

Kun je niet zonder Nederlands commentaar, dan ben je veroordeeld tot de Full-HD-kwaliteit van de NPO-zenders. Check in de instellingen van NPO Start of de hoogste resolutie ingesteld staat. Zie je een tandwielpictogram? Klik of tik hierop en kies 1080p.

Stel voor NPO Start-streams de maximale beeldkwaliteit in.

Beeldopties optimaliseren

Als de beeldinstellingen van de televisie niet optimaal zijn ingesteld, resulteert dat tijdens voetbalwedstrijden in matig beeld, met schokkerige bewegingen van spelers, een onnatuurlijke kleur van de grasmat of een onscherpe voetbal. Kortom, genoeg reden om in de beeldopties van jouw smart-tv te duiken.

Elk tv-toestel biedt op dit gebied weer andere mogelijkheden, maar we lichten een aantal belangrijke standaardopties uit. Zet allereerst de sportmodus aan, want deze instelling optimaliseert het beeld voor snelle sportacties. Wegens een verhoogde bewegingsscherpte verschijnen de spelers en de voetbal vloeiend op het scherm. Daarnaast toont de sportmodus doorgaans heldere kleuren, waardoor het gras extra groen oogt.

Heeft jouw televisie geen sportmodus? Kies dan voor Levendig, Dynamisch of Standaard. Belangrijk is dat de ecomodus in elk geval niet staat ingesteld, want daarmee lever je in op de beeldkwaliteit. Verder kun je beeldopties handmatig finetunen, zoals de kleurtemperatuur, het contrast en de helderheid. Sommige beeldbuizen hebben een lichtsensor. Maak hiervan gebruik door deze optie in de instellingen te activeren. Onder leiding van de sensor kiest de televisie op basis van het omgevingslicht een optimale helderheid.

Foto: Alena - stock.adobe.com Met de juiste instellingen toont jouw smart-tv een felgroene grasmat.

Voldoende bandbreedte

Voor een goede beeldkwaliteit is het belangrijk dat de netwerksnelheid op orde is. Anders schroeft de streamingaanbieder de resolutie terug of loopt het beeld zelfs helemaal vast. Aangezien veel wedstrijden in het holst van de nacht zijn, kijk je wellicht vanuit bed op jouw laptop, tablet of smartphone. Check daarom ter plekke even de snelheid van de wifi-verbinding. Ga hiervoor bijvoorbeeld naar https://fast.com/nl en achterhaal binnen enkele seconden de huidige netwerksnelheid.

Voor nachtelijke kijksessies komt een snelle wifi-verbinding in de slaapkamer goed van pas.

Snelle wifi

NPO Start verlangt voor Full-HD-streams een internetsnelheid van zo'n 2,7 Mbit/s. Als het aantal Mbit/s in de slaapkamer, in de tuin, op het toilet of waar je ook maar wilt kijken ruimschoots boven deze waarde ligt, kun je ongestoord streamen. Zo niet, dan heeft het wifi-netwerk een oppepper nodig. De aanleg van een mesh-systeem is hiervoor een doeltreffend hulpmiddel. Zo'n systeem is wel vrij prijzig. Er zijn ook goedkopere manieren om de wifi-dekking te verbeteren, zoals het plaatsen van een accesspoint, een powerline-setje of een wifi-repeater.

Een mesh-systeem bestaat uit meerdere satellieten die samen een dekkend wifi-netwerk vormen.

Meeslepend stadiongeluid

Alleen met een goede geluidsset krijg je de beleving van een kolkend voetbalstadion mee. Dat verhoogt het kijkplezier van WK-wedstrijden. De ingebouwde speakers van platte televisies klinken meestal blikkerig. Een betaalbare oplossing is om een soundbar op de smart-tv aan te sluiten. Een voordeel is dat de stem van de voetbalcommentator daarmee ook voller klinkt. Tegenwoordig breid je veel soundbars uit met (los verkrijgbare) achterspeakers. Hoor zo overal om je heen een joelend publiek. Je realiseert met een receiver en losse speakers eveneens een kamervullend stadiongeluid. Ten opzichte van een soundbar is de aanschaf van zo'n home-cinemaset over het algemeen wel duurder.

De achterspeakers en subwoofer van de JBL Bar 1300MK2 communiceren draadloos met de soundbar.

WK-aanbiedingen Traditiegetrouw springen elektronicawinkels vol op de WK-trein om hun (overtollige) voorraad aan de man te brengen. Dit leidt vaak tot goede aanbiedingen van grote televisies en soundbars. Wanneer jouw audiovisuele apparatuur aan vervanging toe is, kun je een lucratieve slag slaan. Kijk op een vergelijkingssite als Kieskeurig.nl om prijzen tussen verschillende (web)winkels te vergelijken. Voor een mooie weergave van voetbalwedstrijden ligt de aanschaf van een grote televisie van minimaal 55 inch voor de hand. Let verder op de verversingssnelheid. Met een hoge waarde van 100 of 120 hertz oogt de bal continu scherp. Dat merk je bijvoorbeeld bij een hard schot op doel of een lange dieptepass.

Voor het vinden van scherpe tv-deals ben je bij Kieskeurig.nl aan het juiste adres.

Streamen vanuit buitenland

Het wereldkampioenschap vindt grotendeels plaats in de zomer. Heb je vakantieplannen, dan wil je in een buitenlands hotel of op een afgelegen camping natuurlijk evengoed de belangrijkste wedstrijden zien. Wellicht kun je op een lokale televisiezender afstemmen, zoals ARD, ZDF (Duitsland), BBC (Engeland), M6 (Frankrijk) of VRT (België).

Hoor je liever de vertrouwde commentatorstemmen van bijvoorbeeld Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter? Kijk dan of je ter plaatse de online tv-dienst van jouw televisieprovider kunt gebruiken. De Ziggo GO- en KPN TV+-app werken ook over de grens, namelijk in de volledige Europese Unie plus de landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Heb je geen abonnement bij een tv-provider met een eigen streamingdienst, dan biedt NPO Start wellicht redding. Helaas heb je voor gebruik binnen de Europese Unie wel een betaald NPO Plus-abonnement nodig. Dat kost 3,49 euro per maand. Mogelijk geeft organisator FIFA de NPO trouwens uitsluitend toestemming om de livewedstrijden via NPO Start in Nederland uit te zenden. Dat is op het moment van schrijven nog niet bekend. Als alternatief zou je een VPN-provider met een Nederlandse serverlocatie kunnen uitproberen.

Ga je op vakantie in Europa, dan streamen Ziggo-klanten voetbalwedstrijden vanuit de Ziggo GO-app.

Radio bij NOS

Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!! Dennis Bergkamp!!! Bijna iedereen kent het iconische radiocommentaar van Jack van Gelder tijdens Nederland – Argentinië op het WK in 1998. Het liveradioverslag van een voetbalwedstrijd klinkt doorgaans veel levendiger dan het ietwat vlakke televisiecommentaar. Sommige mensen kijken zelfs naar wedstrijden op televisie, terwijl ze ondertussen naar radiocommentaar luisteren. NPO Radio 1 doet integraal verslag van alle wedstrijden van Oranje. Voor een ruisvrij signaal heeft een internet- of DAB+-verbinding de voorkeur. Verder luister je naar liveradioverslag via www.nporadio1.nl/ of de NPO Luister-app. Mooi meegenomen is dat je in deze app ook podcasts over voetbal en allerlei andere onderwerpen kunt vinden.

Geniet via de NPO Luister-app van het bekende radioprogramma NOS Langs de Lijn.

Websites en apps

Naast radio en televisie doen ook online media uitgebreid verslag van het WK voetbal. Vermoedelijk kun je op de websites van AD, NOS en NU.nl in aanloop naar Oranje-wedstrijden liveblogs volgen. Zodra bijvoorbeeld de opstelling bekend is, ben je meteen op de hoogte.

Voetbalfanaten kunnen ook terecht bij allerhande apps. Wie voor live-uitzendingen toch al de NOS-app heeft geïnstalleerd, leest hierin ook het laatste WK-nieuws. Geef desgewenst in de instellingen aan dat je van belangrijk sportnieuws pushberichten wilt ontvangen. Voor meer WK-nieuws kun je een gespecialiseerde app als VoetbalPrimeur, Voetbalzone of Voetbal International overwegen.

Er zijn nog een heleboel andere apps om het WK op de voet te volgen. Zo check je met Flashscore of LiveScore speelschema's, livetussenstanden en uitslagen, terwijl je in KNVB Oranje achtergrondinformatie over het Nederlands Elftal kunt lezen. Tot slot is er natuurlijk ook nog de officiële FIFA World Cup 2026-app. Veel kijk-, luister- en leesplezier.

Zelfs de kleinste nieuwtjes belanden in de haast oneindige nieuwsstroom van VoetbalPrimeur.

Veelgestelde vragen Waar kun je het WK voetbal 2026 live kijken? Alle WK-wedstrijden worden uitgezonden via de NPO-zenders. Daarnaast zijn de wedstrijden live te volgen via NPO Start en de NOS-app. Worden WK-wedstrijden in 4K uitgezonden? Nee, de NPO zendt het WK niet uit in 4K. De maximale resolutie bedraagt Full HD (1920 × 1080 pixels). Welke internetsnelheid heb je nodig voor NPO Start? Voor Full-HD-streams adviseert NPO Start een internetsnelheid van ongeveer 2,7 Mbit/s. Hoe kijk je NPO Start op een oudere televisie? Met een mediaspeler zoals een Chromecast, Google TV Streamer of Apple TV kun je NPO Start alsnog op een niet-slimme televisie gebruiken. Kun je het WK vanuit het buitenland volgen? Ja, binnen de EU werken streamingdiensten van providers zoals Ziggo GO en KPN TV+. Voor NPO Start kan een NPO Plus-abonnement nodig zijn. Welke apps zijn handig om het WK te volgen? De NOS-app, VoetbalPrimeur, Voetbalzone, Voetbal International, Flashscore, LiveScore en de officiële FIFA World Cup 2026-app bieden nieuws, uitslagen en achtergrondinformatie.