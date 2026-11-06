De Amerikaanse krant The New York Times heeft aangegeven de filmapp Letterboxd over te willen nemen voor 330 miljoen dollar - omgerekend ongeveer 295 miljoen euro.

Letterboxd staat al langer te koop, en er gingen geruchten dat bedrijven als Netflix, A24, Paramount en Sony interesse hadden in een overname. The New York Times heeft nu aangegeven dat het exclusieve onderhandelingen met Letterboxd uitvoert voor de overname.

Volgens de exclusieve claim mogen andere bedrijven op dit moment dus niet onderhandelen. Dat zou betekenen dat als de krant en de eigenaren van Letterboxd er samen uitkomen, de overname door kan gaan. Daarbij blijven de oprichters van Letterboxd het platform aansturen.

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Over Letterboxd

Letterboxd werd in 2011 opgericht en heeft een gelijknamige app voor iOS, Android en een website op internet waar mensen alle films die ze kijken kunnen bijhouden. Ook kan er een score en review aan films gegeven worden. Daarnaast kan men een kijklijst bijhouden van films die men nog wil zien en reviews van andere gebruikers lezen.

Uniek aan de app is dat er een soort 'dagboek' wordt bijgehouden van de films die je hebt gezien. Je ziet dan een lijst met data waarop je bepaalde films hebt bekeken. De app is erg handig om een overzicht bij te houden van de films die je hebt gezien zodat je ze niet vergeet, en inspiratie voor nieuw kijkmateriaal op te doen.