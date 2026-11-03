Meer dan 1,3 miljoen Android-tv-kastjes besmet met in fabriek geïnstalleerde malware

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Wie een goedkoop Android-tv-kastje koopt om streamingdiensten op zijn televisie te gebruiken, verwacht natuurlijk niet dat het apparaat al bij het uitpakken besmet is met malware. Toch blijkt dat bij een groot aantal apparaten het geval te zijn geweest. Google heeft een omvangrijk netwerk van besmette Android-apparaten uitgeschakeld, waarbij volgens het bedrijf meer dan 1,3 miljoen toestellen betrokken waren.