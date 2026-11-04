Wie illegaal films of televisieseries downloadt, loopt het risico dat rechthebbenden daartegen optreden. In Nederland gebeurt dat doorgaans via juridische procedures, waarbij auteursrechtenorganisaties proberen de identiteit van gebruikers te achterhalen. Maar bij satellietinternetprovider Starlink blijkt het ook anders te kunnen.
De Nederlandse vlieginstructeur Sam Guichelaar vertelde op X dat hij een waarschuwing had ontvangen nadat hij een aflevering van Dexter: Resurrection via een torrent had gedownload. De melding kwam volgens hem al binnen twee dagen na het downloaden. Guichelaar vond dat opmerkelijk. Hij schreef dat hij al 24 jaar torrents gebruikt en in die periode nog nooit een dergelijke waarschuwing van zijn internetprovider had gekregen.
Paramount schakelt Starlink in
De waarschuwing was oorspronkelijk afkomstig van Paramount, het mediabedrijf dat de rechten op de televisieserie bezit. Paramount had vastgesteld dat via een bepaald IP-adres auteursrechtelijk beschermd materiaal werd gedeeld. Vervolgens werd Starlink benaderd. De satellietinternetprovider stuurde de melding door naar de betreffende abonnee. Daarin werd uitgelegd dat het zonder toestemming downloaden of verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van Starlink.
Het bedrijf waarschuwde bovendien dat herhaalde overtredingen kunnen leiden tot het tijdelijk blokkeren of beëindigen van de internetverbinding. Ook kunnen rechthebbenden juridische stappen ondernemen.