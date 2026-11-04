Wie illegaal films of televisieseries downloadt, loopt het risico dat rechthebbenden daartegen optreden. In Nederland gebeurt dat doorgaans via juridische procedures, waarbij auteursrechtenorganisaties proberen de identiteit van gebruikers te achterhalen. Maar bij satellietinternetprovider Starlink blijkt het ook anders te kunnen.



De Nederlandse vlieginstructeur Sam Guichelaar vertelde op X dat hij een waarschuwing had ontvangen nadat hij een aflevering van Dexter: Resurrection via een torrent had gedownload. De melding kwam volgens hem al binnen twee dagen na het downloaden. Guichelaar vond dat opmerkelijk. Hij schreef dat hij al 24 jaar torrents gebruikt en in die periode nog nooit een dergelijke waarschuwing van zijn internetprovider had gekregen.