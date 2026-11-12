LG wil met zijn nieuwe OLED evo 97W7 de beeldkwaliteit verbeteren. De televisie krijgt volgens de officiële productspecificaties een piekhelderheid van 4000 nits, een verversingssnelheid tot 165 Hz en een vrijwel vlakke wandmontage. Mogelijk gebruikt LG voor het eerst zijn nieuwste Tandem OLED-technologie in dit enorme formaat, alhoewel dat laatste nog niet officieel is bevestigd.

De grootste oledtelevisies van LG liepen de afgelopen jaren technisch wat achter op de kleinere modellen. Dat klinkt vreemd, want juist de duurste uitvoeringen zou je verwachten met de nieuwste beeldtechniek. Toch gebruiken de huidige 97-inch modellen nog een ouder type oledpaneel. De nieuwere Primary RGB Tandem-technologie, waarmee LG een veel hogere helderheid bereikt, is momenteel beschikbaar in schermformaten tot 83 inch.

Met de nieuwe LG OLED evo 97W7 lijkt daar verandering in te komen. De televisie is opgenomen in de lijst met winnaars van de CES Innovation Awards 2027. In de bijbehorende productinformatie staan verschillende specificaties die wijzen op een aanzienlijke verbetering van de beeldkwaliteit.

Zo noemt LG een piekhelderheid van 4000 nits. Ter vergelijking: voor de huidige 97-inch OLED G6 wordt een maximale helderheid van ongeveer 1800 nits genoemd. De nieuwe televisie zou daarmee op papier ruim twee keer zo helder kunnen worden.

Specificatie LG OLED evo 97W7 (2027) Volledige aanduiding LG OLED evo AI W7 / 97W7 Modeljaar 2027 Schermdiagonaal 97 inch (circa 246 cm) Resolutie 4K Ultra HD, 3840 × 2160 pixels Beeldtechnologie OLED Piekhelderheid 4000 nits (fabrikantclaim) Kleurbereik 83% BT.2020 Verversingssnelheid Tot 165 Hz met VRR Helderheidsregeling Dynamic Power Control Ontwerp Wallpaper, vrijwel vlak tegen de muur Dikte 15,7 mm Gewicht Minder dan 40 kg Achterplaat Koolstofvezel Draadloze verbinding Zero Connect Video-overdracht Ongecomprimeerd 4K-signaal Bluetooth Bluetooth Ultra Low Latency Geluidsverwerking Virtueel 11.1.2-kanaalsgeluid Sensoren Under Display Sensor, optische sensor en omgevingslichtsensor onder het actieve scherm Kunstweergave LG Gallery+ AI Nieuwe agentic-AI-functies

Mogelijk eindelijk Tandem OLED op 97 inch

De opgegeven helderheid is interessant omdat deze overeenkomt met de prestaties die LG Display eerder aan zijn Primary RGB Tandem-panelen heeft gekoppeld. Bij deze techniek worden verschillende lichtgevende lagen gecombineerd, waardoor het scherm meer licht kan produceren.

Dat is vooral gunstig bij HDR-beelden. Denk bijvoorbeeld aan zonlicht dat door een raam valt, reflecties op auto's of kleine, felle lichtbronnen in een donkere scène. Hoe hoger de beschikbare piekhelderheid, hoe overtuigender zulke lichte beeldelementen kunnen worden weergegeven. Toch is voorzichtigheid nodig. LG heeft nog niet bevestigd dat de 97W7 daadwerkelijk een Tandem OLED-paneel gebruikt. De genoemde helderheid is dus een aanwijzing, maar geen bewijs.

De officiële specificaties vermelden daarnaast een dekking van 83 procent van de BT.2020-kleurruimte en een reflectiewaarde van 1,1 procent. Vooral dat laatste kan interessant zijn voor mensen die overdag televisie kijken in een lichte woonkamer. Een scherm dat minder omgevingslicht weerspiegelt, houdt donkere scènes beter zichtbaar.

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Bijna helemaal plat tegen de muur

De W in de modelnaam verwijst naar het Wallpaper-ontwerp van LG. De televisie is bedoeld om vrijwel vlak tegen de muur te hangen, zodat het scherm meer op een groot schilderij lijkt dan op een traditionele televisie. De behuizing is volgens de officiële informatie 15,7 millimeter dik. Dat is opvallend dun voor een scherm met een diagonaal van 97 inch, oftewel ongeveer 246 centimeter. LG gebruikt onder meer koolstofvezel in de achterplaat om de constructie licht en stevig te houden. Het totale gewicht blijft onder de 40 kilogram.

Ook de aansluitingen zijn anders geregeld dan bij een gewone televisie. De 97W7 maakt gebruik van LG's Zero Connect-systeem. Daarbij worden aangesloten apparaten verbonden met een afzonderlijke aansluitbox, die het videosignaal draadloos naar de televisie verstuurt.

Dat voorkomt dat er meerdere HDMI-kabels naar het scherm moeten lopen. Een stroomaansluiting blijft uiteraard wel noodzakelijk. Volgens de officiële CES-productbeschrijving ondersteunt het systeem draadloze overdracht van 4K-video.

Ook geschikt voor gaming

LG richt zich met de 97W7 niet alleen op film- en serieliefhebbers. De televisie ondersteunt ook een variabele verversingssnelheid tot 165 Hz. Daarmee kan het scherm de beeldverversing aanpassen aan het aantal beelden dat een aangesloten computer of spelcomputer levert.

Vooral bij pc-gaming kan dat nuttig zijn. Een hoge verversingssnelheid zorgt voor vloeiendere bewegingen, terwijl VRR helpt om haperingen en beeldscheuren te voorkomen. Verder noemt LG ondersteuning voor Bluetooth Ultra Low Latency, virtueel 11.1.2-kanaalsgeluid en Gallery+, waarmee het scherm digitale kunstwerken kan weergeven. Een andere bijzonderheid is de Under Display Sensor-technologie. Hierbij zitten optische sensoren en sensoren voor omgevingslicht achter het actieve schermoppervlak. De lichtsensor kan helpen om de beeldweergave aan de verlichting in de kamer aan te passen. Welke andere mogelijkheden de optische sensor precies krijgt, is nog niet duidelijk.

Prijs en beschikbaarheid nog onbekend

De LG OLED evo 97W7 is een model voor 2027. Een exacte introductiedatum en Nederlandse adviesprijs zijn nog niet bekendgemaakt, maar goedkoop zal deze tv vrijwel zeker niet worden. De huidige LG OLED97G6 werd in Frankrijk geïntroduceerd voor ruim 25.000 euro. Dat geeft een indicatie van het prijsniveau van dit soort uitzonderlijk grote oledtelevisies, maar zegt nog niets over de uiteindelijke prijs van de 97W7. Meer details worden verwacht rond de CES 2027, die begin januari in Las Vegas plaatsvindt. Dan moet ook duidelijk worden of LG daadwerkelijk zijn nieuwste Tandem OLED-technologie naar het 97-inch formaat brengt.