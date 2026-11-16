Ben je op zoek naar iets nieuws om te streamen? Dan ben je aan het juiste adres! Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rij gezet, zodat je precies weet welke films en series je deze week niet mag missen.

La Comtesse de Monte-Cristo (seizoen 1) | Netflix | 16 november

In La Comtesse de Monte-Cristo krijgt het bekende verhaal van Alexandre Dumas een andere invalshoek. Dit keer staat niet Edmond Dantès (Waël Sersoub), maar zijn grote liefde Mercédès Herrera (Audrey Fleurot) centraal. Wanneer Edmond door verraad onterecht wordt opgesloten in het Château d'If, probeert Mercédès hem te bevrijden. Dat loopt echter uit op een tragedie: Edmond komt om het leven en Mercédès belandt zelf achter de tralies. Eenmaal vrij heeft ze nog maar één doel voor ogen: wraak nemen op de mensen die haar leven hebben verwoest.

The Odyssey | Pathé Thuis | 18 november

Christopher Nolans verfilming van het beroemde epos van Homerus, The Odyssey, is vanaf woensdag eindelijk te zien op Pathé Thuis. De film volgt Odysseus (Matt Damon), de koning van Ithaca, die na de Trojaanse Oorlog aan een reis begint om terug te keren naar huis. Onderweg wordt hij door allerlei gevaren vertraagd. Ondertussen wachten zijn vrouw Penelope (Anne Hathaway) en zoon Telemachus (Tom Holland) in Ithica op zijn terugkeer, terwijl een groeiende groep minnaars strijdt om de hand van de koningin. Nolan geeft een vrije, maar bijzonder indrukwekkende invulling aan het beroemde verhaal. Dunke beoordeelde de film in zijn review met een 9,3.

Star Trek: Short Treks (seizoen 2) | SkyShowtime | 18 november

Star Trek: Short Treks is een verzameling korte afleveringen die zich afspelen in het universum van Star Trek: Discovery. In de verhalen krijgen we een kijkje in het leven van verschillende bekende personages, maar maken we ook kennis met nieuwe gezichten. Zo volgen we onder meer de jonge Spock (Ethan Peck) tijdens zijn eerste dag aan boord van de USS Enterprise en zien we hoe Saru opgroeide op de planeet Kaminar. In het tweede seizoen staan opnieuw zes losstaande verhalen centraal, waaronder een experiment met tribbles dat volledig uit de hand loopt en een verhaal over twee schoolmeisjes die tijdens een aanval op Mars met elkaar in contact komen.

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Steps | Netflix | 20 november

In de nieuwe animatiefilm Steps krijgen de bekende gebeurtenissen uit het sprookje van Assepoester een heel andere draai. Dit keer spelen haar zogenaamde boosaardige stiefzussen de hoofdrol. Wanneer Lilith (Ali Wong) de toverstaf van de Goede Fee steelt en samen met haar zus Margot (Stephanie Hsu) het koninklijk bal verstoort, loopt alles volledig uit de hand. Margot verandert in een kikker en het koninkrijk komt in handen van de machtsbeluste Priscilla (Nikki Glaser). Om de schade te herstellen, moet Lilith noodgedwongen samenwerken met Assepoester (Amanda Seyfried).

Percy Jackson and the Olympians (seizoen 3) | Disney+ | 20 november

Percy Jackson and the Olympians is gebaseerd op de populaire boekenserie van Rick Riordan en volgt de avonturen van Percy Jackson (Walker Scobell), een twaalfjarige jongen die ontdekt dat hij een halfgod is en de zoon van de Griekse zeegod Poseidon. Samen met zijn vrienden Annabeth (Leah Sava' Jeffries) en Grover (Aryan Simhadri) belandt hij in een wereld vol Griekse goden, monsters en mythologische wezens. Het derde seizoen volgt de gebeurtenissen van het boek The Titan’s Curse. Percy gaat op zoek naar Annabeth, die door de troepen van Kronos is ontvoerd. Hij moet ook een godin zien te bevrijden en voorkomen dat een eeuwenoude voorspelling het einde van Olympus betekent.