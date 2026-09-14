Er is een nieuwe week aangebroken en er verschijnt weer een flinke lading nieuwe films en series op de streamingdiensten. Van true crime tot superhelden en wat klassiekers: er is weer genoeg om uit te kiezen. Wij hebben de opvallendste nieuwe releases voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je deze week niet mag missen.

Neagley (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 16 september

Het eerste seizoen van de gloednieuwe actieserie Neagley verschijnt deze woensdag op Amazon Prime Video. Neagley is een spin-off van Reacher en draait om Frances Neagley (Maria Sten), een voormalig militair en goede vriendin van Jack Reacher (Alan Ritchson). Dezer dagen werkt Neagley als privédetective in Chicago. Wanneer een vriend uit haar verleden om het leven komt bij een verdacht ongeluk, vertrouwt ze het verhaal niet. Ze gaat zelf op onderzoek uit en gebruikt daarbij alles wat ze tijdens haar tijd bij het Amerikaanse leger heeft geleerd.

Monster: The Lizzie Borden Story (seizoen 1) | Netflix | 17 september

Het vierde deel van producent Ryan Murphy’s populaire Monster-reeks draait om de beruchte Lizzie Borden (Ella Beatty). Op 4 augustus 1892 worden haar vader (Charlie Hunnam) en stiefmoeder (Rebecca Hall) aangetroffen in hun huis in Massachusetts, vermoedelijk vermoord met een hakbijl. Al snel zijn alle ogen op Lizzie gericht en wordt ze aangewezen als hoofdverdachte. De rechtszaak die volgt, groeit uit tot een van de grootste mediaspektakels van die tijd. Heel Amerika kijkt mee, maar het is tot op de dag van vandaag onduidelijk wat er die dag werkelijk is gebeurd.

Stranger Things: Tales from '85 (seizoen 2) | Netflix | 17 september

Het tweede seizoen van de geanimeerde Stranger Things-spin-off Tales from ’85 is vanaf deze donderdag te zien op Netflix. De serie speelt zich af in 1985, tussen de gebeurtenissen van het tweede en derde seizoen van de live-action serie. Terwijl de vrienden zich voorbereiden op Valentijnsdag, krijgt Hawkins opnieuw te maken met vreemde gebeurtenissen. Mysterieuze verschijningen zorgen voor flink wat onrust. De Hawkins Investigators Club gaat op onderzoek uit, maar moet ondertussen voorkomen dat er een nieuwe poort naar de Upside Down wordt geopend.

Eyes Wide Shut | HBO Max | 18 september

De mysterieuze psychologische thriller Eyes Wide Shut volgt de New Yorkse arts Bill Harford (Tom Cruise). Zijn leven komt op zijn kop te staan ​​nadat zijn vrouw Alice (Nicole Kidman) opbiecht dat ze ooit overwogen heeft hem te verlaten voor een andere man. Geschokt en vol jaloezie begint Bill aan een zwerftocht door de onderwereld van New York. Zijn zoektocht brengt hem uiteindelijk naar een geheimzinnige bijeenkomst waar gemaskerde leden van een rijke elite zich overgeven aan bizarre rituelen. Eyes Wide Shut is de laatste film van regisseur Stanley Kubrick en is ruim 25 jaar na de première nog altijd een intrigerend en behoorlijk ongemakkelijk geheel om naar te kijken.

Superman | Netflix | 19 september

In Superman van Guardians of the Galaxy-regisseur James Gunn kruipt David Corenswet in de huid van de iconische Man of Steel. Clark Kent probeert zijn leven als journalist in Metropolis te combineren met zijn bestaan als superheld, maar krijgt daarbij te maken met de sluwe miljardair Lex Luthor (Nicholas Hoult), die alles op alles zet om Superman ten val te brengen. Ondertussen houdt een internationaal conflict tussen de landen Boravia en Jarhanpur de wereld in zijn greep. Samen met Lois Lane (Rachel Brosnahan) probeert Clark de waarheid achter dit conflict te achterhalen en moet hij opnieuw bewijzen dat hij een echte held is.