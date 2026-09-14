Neagley (seizoen 1) | Amazon Prime Video | 16 september

Het eerste seizoen van de gloednieuwe actieserie Neagley verschijnt deze woensdag op Amazon Prime Video. Neagley is een spin-off van Reacher en draait om Frances Neagley (Maria Sten), een voormalig militair en goede vriendin van Jack Reacher (Alan Ritchson). Dezer dagen werkt Neagley als privédetective in Chicago. Wanneer een vriend uit haar verleden om het leven komt bij een verdacht ongeluk, vertrouwt ze het verhaal niet. Ze gaat zelf op onderzoek uit en gebruikt daarbij alles wat ze tijdens haar tijd bij het Amerikaanse leger heeft geleerd.

Monster: The Lizzie Borden Story (seizoen 1) | Netflix | 17 september

Het vierde deel van producent Ryan Murphy’s populaire Monster-reeks draait om de beruchte Lizzie Borden (Ella Beatty). Op 4 augustus 1892 worden haar vader (Charlie Hunnam) en stiefmoeder (Rebecca Hall) aangetroffen in hun huis in Massachusetts, vermoedelijk vermoord met een hakbijl. Al snel zijn alle ogen op Lizzie gericht en wordt ze aangewezen als hoofdverdachte. De rechtszaak die volgt, groeit uit tot een van de grootste mediaspektakels van die tijd. Heel Amerika kijkt mee, maar het is tot op de dag van vandaag onduidelijk wat er die dag werkelijk is gebeurd.

Stranger Things: Tales from '85 (seizoen 2) | Netflix | 17 september

Het tweede seizoen van de geanimeerde Stranger Things-spin-off Tales from ’85 is vanaf deze donderdag te zien op Netflix. De serie speelt zich af in 1985, tussen de gebeurtenissen van het tweede en derde seizoen van de live-action serie. Terwijl de vrienden zich voorbereiden op Valentijnsdag, krijgt Hawkins opnieuw te maken met vreemde gebeurtenissen. Mysterieuze verschijningen zorgen voor flink wat onrust. De Hawkins Investigators Club gaat op onderzoek uit, maar moet ondertussen voorkomen dat er een nieuwe poort naar de Upside Down wordt geopend.

Eyes Wide Shut | HBO Max | 18 september

De mysterieuze psychologische thriller Eyes Wide Shut volgt de New Yorkse arts Bill Harford (Tom Cruise). Zijn leven komt op zijn kop te staan ​​nadat zijn vrouw Alice (Nicole Kidman) opbiecht dat ze ooit overwogen heeft hem te verlaten voor een andere man. Geschokt en vol jaloezie begint Bill aan een zwerftocht door de onderwereld van New York. Zijn zoektocht brengt hem uiteindelijk naar een geheimzinnige bijeenkomst waar gemaskerde leden van een rijke elite zich overgeven aan bizarre rituelen. Eyes Wide Shut is de laatste film van regisseur Stanley Kubrick en is ruim 25 jaar na de première nog altijd een intrigerend en behoorlijk ongemakkelijk geheel om naar te kijken.

Superman | Netflix | 19 september

In Superman van Guardians of the Galaxy-regisseur James Gunn kruipt David Corenswet in de huid van de iconische Man of Steel. Clark Kent probeert zijn leven als journalist in Metropolis te combineren met zijn bestaan als superheld, maar krijgt daarbij te maken met de sluwe miljardair Lex Luthor (Nicholas Hoult), die alles op alles zet om Superman ten val te brengen. Ondertussen houdt een internationaal conflict tussen de landen Boravia en Jarhanpur de wereld in zijn greep. Samen met Lois Lane (Rachel Brosnahan) probeert Clark de waarheid achter dit conflict te achterhalen en moet hij opnieuw bewijzen dat hij een echte held is.

Veelgestelde vragen

Hoe laat verschijnen nieuwe films en series meestal op streamingdiensten?

Dat verschilt per dienst en titel. Netflix Originals verschijnen meestal wereldwijd om 00.00 uur Pacific Time, waardoor ze in Nederland vaak in de ochtend online staan. Niet-Originals kunnen om 00.00 uur lokale tijd verschijnen. Wekelijkse afleveringen, liveprogramma's en titels met licentierechten kunnen een ander schema volgen, dus controleer altijd de detailpagina in de app.

Wat doe je als een nieuwe film of serie niet zichtbaar is?

Vernieuw eerst de app of browser en start eventueel je apparaat opnieuw op. Controleer daarna of je in het juiste profiel kijkt, of de titel in Nederland beschikbaar is en of de releasedatum al is ingegaan. Bij series kan een seizoen bewust in delen verschijnen. Staat de titel nog steeds niet klaar, dan kan het gaan om rechten, een vertraagde release of een tijdelijke cataloguswijziging.

Welke streamingdienst past het best bij films, true crime of superhelden?

De beste keuze hangt af van wat je het vaakst kijkt, niet van één opvallende release. Kijk je vooral nieuwe films, dan loont een dienst met sterke filmaanwas. Ben je seriegericht, let dan op wekelijkse afleveringen, originals en spin-offs. Voor gezinnen zijn kinderprofielen en leeftijdsclassificaties belangrijk. Wie weinig kijkt, kan beter per maand wisselen dan meerdere abonnementen tegelijk aanhouden.

Hoe kun je streamingtitels offline kijken?

Offline kijken kan alleen als de dienst en de betreffende titel downloads toestaan. Netflix ondersteunt downloads in de app op mobiele apparaten en enkele andere apparaten, terwijl Prime Video downloads aanbiedt via onder meer iOS, Android, macOS, Windows 10 en Windows 11. HBO Max biedt downloads op telefoons en tablets. Niet elke film of serie heeft downloadrechten.

Waarom verdwijnen films en series soms van streamingdiensten?

Films en series verdwijnen meestal door licentierechten. Een streamingdienst mag een titel vaak maar voor een afgesproken periode aanbieden, waarna de rechten verlopen of opnieuw worden onderhandeld. Originals blijven doorgaans langer beschikbaar, maar ook daar kunnen uitzonderingen bestaan. Als je iets echt wilt zien, zet het dan op je kijklijst en wacht niet te lang met starten.

Wat is slimmer: één streamingdienst houden of maandelijks wisselen?

Voor veel kijkers is maandelijks wisselen slimmer dan alles tegelijk houden. Kies één hoofddienst voor series die je doorlopend volgt en neem tijdelijk een tweede dienst wanneer er genoeg nieuwe films of seizoenen klaarstaan. Let wel op jaarabonnementen, proefperiodes en opzegtermijnen. Zo voorkom je dat je betaalt voor weken waarin je nauwelijks kijkt.