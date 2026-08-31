Novocaine | Netflix | 2 september

De rol van een nobody die verwikkeld raakt in bijzonder gewelddadige situaties is Jack Quaid op het lijf geschreven. Dat was te zien in Companion, The Boys én in zijn nieuwste film van eerder dit jaar: Novocaine. Hierin speelt Quaid de rol van Nate, een alledaagse, onopvallende man met een unieke eigenschap: hij voelt geen pijn. Wanneer zijn droomvrouw Sherry (Amber Midthunder) wordt overvallen en ontvoerd, besluit hij te proberen haar te redden. Een missie waarbij zijn bijzondere kwaliteit behoorlijk van pas blijkt te komen.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu | Disney+ | 2 september

Na drie seizoenen van The Mandalorian kregen Din Djarin (Pedro Pascal) en zijn adoptieve zoon Grogu eerder dit jaar eindelijk hun eigen film. Vanaf deze woensdag is hij te bekijken op Disney+, lekker vanaf je eigen bank. Na de val van het Galactic Empire proberen verspreide krijgsheren van het voormalige regime nog altijd de macht te grijpen. De New Republic schakelt daarom de hulp in van de titulaire Mando om de overgebleven dreiging een halt toe te roepen. Dunke gaf Star Wars: The Mandalorian & Grogu een 5.5 in zijn review.

The Runner | Amazon Prime Video | 2 september

De nieuwe thriller The Runner volgt de succesvolle Londense advocaat Maia Marten (Gal Gadot). Haar leven wordt volledig op zijn kop gezet tijdens haar dagelijkse hardlooprondje, wanneer ze een telefoontje krijgt van een mysterieuze man (Damian Lewis) die haar vertelt dat haar zoon is ontvoerd. Om hem terug te krijgen, moet Maia blijven rennen, zijn cryptische opdrachten uitvoeren en vooral niemand vertrouwen. Terwijl ze zich door de straten van Londen haast, begint de tijd steeds verder tegen haar te werken.

The Gentlemen (seizoen 2) | Netflix | 3 september

Vanaf deze donderdag is na twee jaar wachten eindelijk het tweede seizoen van The Gentlemen te zien op Netflix. De serie is gebaseerd op de gelijknamige film van Guy Ritchie en volgt Eddie Horniman (Theo James). Wanneer zijn vader overlijdt, erft Eddie onverwacht de titel van hertog én het enorme familielandgoed. Al snel ontdekt hij echter dat zich onder zijn grond een lucratieve wietplantage bevindt, die deel uitmaakt van het criminele imperium van Bobby Glass (Ray Winstone). In het tweede seizoen is er een jaar verstreken sinds Eddie zich in de Britse onderwereld stortte. Hij voelt zich inmiddels steeds beter thuis in zijn nieuwe rol en wil zijn criminele imperium verder uitbreiden, maar dat heeft grote gevolgen voor iedereen om hem heen.

Teenage Wasteland | Netflix | 4 september

De documentaire Teenage Wasteland neemt ons mee terug naar 1991, het jaar waarin een excentrieke leraar samen met een groep middelbare scholieren besluit een eigen documentaire te maken. Tijdens hun onderzoek stuiten de tieners echter op een veel groter verhaal dan verwacht: een giftig afvalschandaal dat hun eigen gemeenschap in gevaar brengt. De documentaire kijkt jaren later terug op de studenten en hun opmerkelijke onderzoek, en laat zien welke impact hun zelfgemaakte film uiteindelijk heeft gehad.

Veelgestelde vragen

Wat kosten Netflix, Disney+ en Prime Video in Nederland?

In 2026 kost Netflix in Nederland vanaf € 9,99 tot € 20,99 per maand. Disney+ start vanaf € 6,99 per maand, met duurdere Standard- en Premium-abonnementen. Amazon Prime, waar Prime Video bij hoort, kost € 4,99 per maand of € 49,90 per jaar. Prijzen kunnen verschillen door acties, bundels of facturering via een andere aanbieder.

Hoe zie je waar een film of serie in Nederland streamt?

Je kunt de beschikbaarheid van films en series in Nederland controleren via de zoekfunctie van de streamingdienst zelf of via een streaminggids zoals JustWatch. Zo zie je per titel of die bij Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV of een andere aanbieder staat. Let op dat het aanbod per land verschilt en soms per dag kan wijzigen door licenties.

Kun je nieuwe films en series offline kijken?

Bij veel streamingdiensten kun je titels downloaden, maar niet elke film of serie is offline beschikbaar. Netflix ondersteunt downloads via apps voor onder meer Android, iPhone, iPad, Chromebook en Fire-apparaten. Prime Video laat downloads toe via de app op mobiele apparaten en sommige computers. De beschikbaarheid hangt af van rechten, apparaat, abonnement en de titel zelf.

Waarom verdwijnen films en series soms van streamingdiensten?

Films en series verdwijnen meestal door verlopen licenties. Streamingdiensten kopen vaak tijdelijke rechten voor een titel en beslissen later of verlengen zinvol is. Daarbij spelen rechten, populariteit, kosten en regionale beschikbaarheid mee. Eigen producties blijven doorgaans langer staan, maar ook daarbij kunnen uitzonderingen gelden door samenwerkingen, muzieklicenties of distributieafspraken.

Welke streamingdienst past het beste bij mij?

De beste streamingdienst hangt vooral af van wat je kijkt. Kies Netflix als je veel nieuwe series, internationale producties en reality zoekt. Disney+ is sterker in Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en familietitels. Prime Video combineert films, series en extra Prime-voordelen. Kijk ook naar prijs, reclame, beeldkwaliteit, downloads en hoeveel schermen je tegelijk gebruikt.

Hoe voorkom je dat je te veel betaalt voor streaming?

Je bespaart het meest door streamingdiensten af te wisselen in plaats van alles tegelijk te houden. Neem 1 of 2 abonnementen actief, kijk je lijst weg en pauzeer daarna tijdelijk. Controleer ook of een goedkoper abonnement met reclame voldoende is. Jaarabonnementen kunnen voordelig zijn, maar alleen als je zeker weet dat je de dienst maandenlang blijft gebruiken.