Een nieuwe week betekent weer een flinke lading nieuwe films en series op de streamingdiensten. Of je nu zin hebt in een thriller, misdaadcomedy, of sci-fi: er valt weer genoeg te kiezen. Wij hebben de beste nieuwe releases voor je op een rij gezet, zodat je precies weet wat je niet mag missen.

Novocaine | Netflix | 2 september

De rol van een nobody die verwikkeld raakt in bijzonder gewelddadige situaties is Jack Quaid op het lijf geschreven. Dat was te zien in Companion, The Boys én in zijn nieuwste film van eerder dit jaar: Novocaine. Hierin speelt Quaid de rol van Nate, een alledaagse, onopvallende man met een unieke eigenschap: hij voelt geen pijn. Wanneer zijn droomvrouw Sherry (Amber Midthunder) wordt overvallen en ontvoerd, besluit hij te proberen haar te redden. Een missie waarbij zijn bijzondere kwaliteit behoorlijk van pas blijkt te komen.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu | Disney+ | 2 september

Na drie seizoenen van The Mandalorian kregen Din Djarin (Pedro Pascal) en zijn adoptieve zoon Grogu eerder dit jaar eindelijk hun eigen film. Vanaf deze woensdag is hij te bekijken op Disney+, lekker vanaf je eigen bank. Na de val van het Galactic Empire proberen verspreide krijgsheren van het voormalige regime nog altijd de macht te grijpen. De New Republic schakelt daarom de hulp in van de titulaire Mando om de overgebleven dreiging een halt toe te roepen. Dunke gaf Star Wars: The Mandalorian & Grogu een 5.5 in zijn review .

The Runner | Amazon Prime Video | 2 september

De nieuwe thriller The Runner volgt de succesvolle Londense advocaat Maia Marten (Gal Gadot). Haar leven wordt volledig op zijn kop gezet tijdens haar dagelijkse hardlooprondje, wanneer ze een telefoontje krijgt van een mysterieuze man (Damian Lewis) die haar vertelt dat haar zoon is ontvoerd. Om hem terug te krijgen, moet Maia blijven rennen, zijn cryptische opdrachten uitvoeren en vooral niemand vertrouwen. Terwijl ze zich door de straten van Londen haast, begint de tijd steeds verder tegen haar te werken.

The Gentlemen (seizoen 2) | Netflix | 3 september

Vanaf deze donderdag is na twee jaar wachten eindelijk het tweede seizoen van The Gentlemen te zien op Netflix. De serie is gebaseerd op de gelijknamige film van Guy Ritchie en volgt Eddie Horniman (Theo James). Wanneer zijn vader overlijdt, erft Eddie onverwacht de titel van hertog én het enorme familielandgoed. Al snel ontdekt hij echter dat zich onder zijn grond een lucratieve wietplantage bevindt, die deel uitmaakt van het criminele imperium van Bobby Glass (Ray Winstone). In het tweede seizoen is er een jaar verstreken sinds Eddie zich in de Britse onderwereld stortte. Hij voelt zich inmiddels steeds beter thuis in zijn nieuwe rol en wil zijn criminele imperium verder uitbreiden, maar dat heeft grote gevolgen voor iedereen om hem heen.

Teenage Wasteland | Netflix | 4 september

De documentaire Teenage Wasteland neemt ons mee terug naar 1991, het jaar waarin een excentrieke leraar samen met een groep middelbare scholieren besluit een eigen documentaire te maken. Tijdens hun onderzoek stuiten de tieners echter op een veel groter verhaal dan verwacht: een giftig afvalschandaal dat hun eigen gemeenschap in gevaar brengt. De documentaire kijkt jaren later terug op de studenten en hun opmerkelijke onderzoek, en laat zien welke impact hun zelfgemaakte film uiteindelijk heeft gehad.