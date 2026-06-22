De streamingdiensten staan weer vol met nieuwe releases. Mocht je daar keuzestress van krijgen, maak je dan vooral geen zorgen: wij hebben het kaf van het koren gescheiden. Zo weet je precies welke films en series je deze week niet mag missen.

House of the Dragon (seizoen 3) | HBO Max | 22 juni

Na twee jaar wachten kunnen we vanaf vandaag eindelijk genieten van het derde seizoen van Game of Thrones-spin-off House of the Dragon. Deze serie is gebaseerd op het boek Fire & Blood van George R.R. Martin en speelt zich zo’n tweehonderd jaar voor de gebeurtenissen van Game of Thrones af. Dit is het begin van het einde van Huis Targaryen. De onderlinge machtsstrijd tussen prinses Rhaenyra (Emma D’Arcy) en haar stiefmoeder Allicent (Olivia Cooke) en halfbroer Aegon (Tom Glynn-Carney) dreigt de Targaryen-dynastie te vernietigen.

The Agency (seizoen 2) | SkyShowtime | 22 juni

The Agency is een Engelstalige remake van de Franse serie The Bureau en volgt CIA-agent Brandon ‘Martian’ Colby (Michael Fassbender), die na een paar jaar in Afrika als undercoveragent noodgedwongen terugkeert naar Londen. Door zijn relatie met de Soedanese historicus Sami Zahir (Jodie Turner-Smith), blijft hij echter bezig met zijn leven in Afrika. Hij probeert zijn meerderen ervan te overtuigen dat hij al het contact met haar verbroken heeft, maar terwijl Martian de opdracht krijgt een nieuwe agent (Saura Lightfoot-Leon) te trainen, laat zijn baas (Jeffrey Wright) hem schaduwen om te zien waar zijn loyaliteit werkelijk ligt.

Avatar: Fire and Ash | Disney+ | 24 juni

De derde film in James Camerons Avatar-franchise, Fire and Ash, vervolgt het verhaal van Jake Sully’s (Sam Worthington) en Neytiri's (Zoe Saldaña) familie op de maan Pandora. Naast hen keert ook kolonel Miles Quaritch terug, die nog steeds vastberaden is om wraak te nemen voor de dood van zijn menselijke lichaam. De familie komt opnieuw een andere stam van Na’vi tegen, de vuuraanbiddende ‘ash people’, de Mangkwan, geleid door de meedogenloze Varang (Oona Chaplin). Varang gaat een ongemakkelijke alliantie aan met Quaritch, die het conflict tussen mensen en Na’vi verder laat escaleren. Avatar: Fire and Ash sleepte dit jaar een welverdiende Oscar binnen voor de beste visuele effecten.

Avatar: The Last Airbender (seizoen 2) | Netflix | 25 juni

Het tweede seizoen van de live-actionversie van Avatar: The Last Airbender is vanaf deze donderdag te zien op Netflix. De serie volgt Aang (Gordon Cormier), een luchtstuurder die alle vier elementen moet leren beheersen om het op te kunnen nemen tegen de Vuurnatie die de wereld al honderd jaar in oorlog verwikkeld houdt. Met Vuurnatieprins Zuko (Dallas Liu) en zijn zus Azula (Elizabeth Yu) nog altijd op hun hielen, zetten Aang en zijn vrienden hun reis voort naar het Aardrijk. Daar ontmoeten ze Toph (Miya Cech), de blinde dochter van een aristocraat én de beste aardstuurder ter wereld.

The Bear (seizoen 5) | Disney+ | 26 juni