Terwijl ik opzoek of hobby-horsing met draken bestaat en actief wordt beoefend in Zeeland, krijg ik een appje met de vraag of ik de cast van House of the Dragon wil interviewen, en de eerste paar afleveringen van het nieuwe seizoen wil zien. Ik zet mijn Game of Thrones-gedecoreerde mok op tafel en spring gelijk de Zoom-call in.

Wat blijkt: de interviews beginnen een paar dagen later pas. Ik heb geen idee hoe ik in deze situatie ben beland, maar als gigantische fan van zowel Game of Thrones als House of the Dragon - en A Knight of the Seven Kingdoms uiteraard - hebben de interviews mij een veel dieper inzicht gegeven in wat de serie zo speciaal maakt.

Na dertien draken, Urk-achtige omstandigheden door een huwelijk tussen nicht en oom en een hele hoop bloederige actie later zijn we inmiddels bij seizoen 3 van House of the Dragon. Daar belooft het volledig los te barsten in een gigantische oorlog tussen de Targaryens en Hightowers - de twee meest invloedrijke families in Westeros - die moeten bepalen wie uiteindelijk plaats mag nemen op die oh zo oncomfortabele ijzeren troon.

Wat echt telt, is de menselijke verbinding

Afijn, ik mag met de cast spreken, en een van de eersten is Abubakar Salim (Alyn of Hull). Naast fenomenaal acteren en het hebben van een weergaloos imposante stem, is hij ook oprichter van Surgent Studios, een gamestudio die onder andere verantwoordelijk is voor Tales of Kenzera: Zau. Daarnaast speelde hij de geliefde Bayek of Siwa in Assassin’s Creed Origins.

In de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen speelt hij een belangrijke rol tijdens de Battle of the Gullet, een gigantische zeeslag die het nieuwe seizoen met spektakel inluidt. Ik was zelf vooral benieuwd of hij tijdens zijn werk aan House of the Dragon ook inspiratie heeft opgedaan die hij meeneemt naar toekomstige games. Wat Abubakar daarop te zeggen heeft blijft me de rest van alle interviews bij:

“Ik denk dat het belangrijkste dat ik heb geleerd door aan deze serie mee te werken, is dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe groot of indrukwekkend de wereld is”, begint hij. “Wat echt telt, is de menselijke verbinding, de werkelijkheid daarvan en hoe gegrond die is. [...-] Ik zeg altijd dat fantasy en sciencefiction geweldige middelen zijn om bijzondere verhalen te vertellen die herkenbaar zijn voor de echte wereld, en voor de dingen die vandaag de dag in de wereld gebeuren. [...-] Dat is iets wat ik wil meenemen en echt wil verwerken in de games en andere projecten die ik in de toekomst ga maken.”

© HBO Max

Die kracht van menselijke verbinding ligt uiteindelijk ten grondslag aan House of the Dragon. Neem het verhaal van Alyn of Hull in de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen. Wat opvalt is dat de serie nog steeds, ongeacht de omvang van de veldslagen en de inzet, uitstekend weet in te zoomen op de persoonlijke dynamieken die ertoe doen. Daaronder valt ook de relatie tussen Alyn en Lord Corlys, die aan het einde van seizoen 2 een diepgaand gesprek voerden over familiebanden en wat het betekent om er voor elkaar te zijn. House of the Dragon weet dit thema op sterke wijze terug te brengen in het nieuwe seizoen tijdens en na de Battle of the Gullet.

Wat doe je wanneer alles je is afgenomen?

Daarna heb ik een gesprek met Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen) en Matthew Needham (Larys Strong). Ik vraag me af hoe de heren naar het derde seizoen kijken wanneer het aankomt op die menselijke verbinding, en hoe identiteit daar wellicht een rol in speelt. Aan het einde van seizoen 2 verlaten Aegon en Lord Larys namelijk samen King’s Landing - de ‘hoofdstad’ van Westeros. Ik vraag de heren of hun personages in seizoen 3 de kans krijgen om zichzelf en elkaar beter te leren kennen nu ze weg zijn uit die vertrouwde omgeving:

“Dat is eigenlijk een beetje de kern van wat er met ons gebeurt”, zegt Tom. “Soms moet alles van je worden afgenomen en moet je je verloren voelen, zodat je vervolgens de drang voelt om te ontdekken wie je werkelijk bent. Ik heb absoluut het gevoel dat Aegon dat dit seizoen doormaakt.”

“Voor het eerst in zijn leven moet Larys eigenlijk volledig op iemand anders vertrouwen om te overleven”, vult Matthew aan. “Hij is weg van alle gemakken en zekerheden van thuis, en het is heel interessant om te zien hoe hij daardoor ook nieuwe dingen leert en zich ontwikkelt.”

Foto: Ollie Upton

Overweldigend en ongemakkelijk

En als ik dan toch Tom Glynn-Carney aan de lijn heb, heb ik nóg een brandende vraag voor hem. In het tweede seizoen stort koning Aegon met zijn draak neer en overleeft hij de val ternauwernood. Hij houdt er echter ernstig fysieke schade aan over. Ik vraag me af hoe Tom dit in seizoen 2 - en nu ook in seizoen 3 - dat zo overtuigend weet neer te zetten, en hoe hij zich heeft voorbereid op het uitbeelden van zoveel pijn en fysieke beperking.

“Gedurende de hele dag word ik er voortdurend aan herinnerd hoe beperkt Aegon nu is. Ik draag een grote contactlens in mijn oog, waardoor mijn zicht sterk vervormd wordt. Daarnaast heb ik grote protheses die mijn nek naar beneden trekken en het erg moeilijk maken om te bewegen. Het is allemaal heel overweldigend en ongemakkelijk. En ik heb het gevoel dat dat eigenlijk de voortdurende toestand is waarin Aegon zich dit seizoen bevindt.

Het was moeilijk om precies te bepalen waar we ons op dat moment in het verhaal bevonden. Ik heb daarom zelf een tijdlijn gemaakt. Dan dacht ik: oké, op dit punt is de pijn waarschijnlijk een 11 op 10. Hier zakt die misschien naar een 8. En vervolgens kan er weer iets gebeuren waardoor die opnieuw toeneemt.”

© HBO Max

Fazanten

Waar Aegon een slachtoffer is van drakenvuur, profiteren anderen in Westeros juist van die mythische wezens. Terwijl ik nog rustig een banaan eet, word ik per ongeluk te vroeg een gesprek ingegooid met Clinton Liberty (Addam of Hull), Tom Bennett (Ulf White) en Kieran Bew (Hugh Hammer). Dit trio weet in het vorige seizoen, ondanks het ontbreken van enige titel of status, een draak te bemachtigen en vecht nu aan de zijde van ‘Team Black’ - de marketingnaam van de Targaryens.

Maar wanneer je een draak in huis hebt, komt al snel de vraag op: wat houdt hen eigenlijk tegen om simpelweg met hun draak te vertrekken?

“Dat komt doordat we altijd hebben geleefd binnen de structuur die ons is opgelegd”, zegt Kieran. “We leven onder heersers, onder een soort dictatuur. We maken deel uit van de maatschappelijke orde waarin we leven. Ik was bijvoorbeeld wapensmid; ik maakte wapens voor de koninklijke familie. Of dat nu voor de Groenen of de Zwarten was, dat was gewoon het werk dat hij had gekozen. We leven binnen zulke sociale structuren, net zoals we dat in het echte leven doen.”

Maar de werkelijkheid is dat we daarin op de proef worden gesteld, omdat we ontdekken dat we niet langer zijn wie we vroeger waren. We kunnen vliegen, we hebben onafhankelijkheid en vrijheid. We hoeven ons niet meer te houden aan de normen en structuren waarmee we zijn opgegroeid.”

“En we hebben dingen te verliezen”, voegt Tom toe. “Sommigen van ons tenminste. Ik weet dat sommigen niets hebben om naar terug te keren, maar ik blijf omdat de koningin de macht heeft en ik wil dat de koningin mij mooie dingen geeft. Geld. Ik wil een kasteel, goud, paarden. Ik wil tot ridder worden geslagen. Ik wil drank en ik wil fazanten. Daarom blijf ik.”

“Ja, fazanten.”

Schaal

Hoewel de schaal van het verhaal gigantisch is, draait House of the Dragon uiteindelijk om die persoonlijke dynamieken en het vinden van je identiteit in een wereld die blijft veranderen. Dat is ook precies wat de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen goed weet uit te beelden. De verschillende groepen zijn verder uit elkaar gedreven, wat resulteert in een intiemere blik op de personages wanneer zij in totaal nieuwe omgevingen terechtkomen. Van Aegon en Larys, die samen op avontuur gaan, tot de drie nieuwe drakenrijders die proberen om te gaan met hun plotselinge macht.

Abubakar eindigde ons eerdere gesprek dan ook als volgt: “De kracht is dat veel van deze series, deze enorme werelden en wat George heeft geschreven, uiteindelijk allemaal draaien om mens-zijn, familie en het verkennen van relaties.” En op basis van de eerste twee afleveringen snapt Seizoen 3 van House of the Dragon dit inderdaad erg goed.