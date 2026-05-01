Dat meldt Nolan aan The Associated Press. Hij gaf daarbij geen precieze speelduur aan. Oppenheimer duurt ongeveer 3 uur, dus The Odyssey zal ondanks het epische uitgangspunt in ieder geval korter duren dan dat. Nolan verzekert echter dat er aan ambitie geen gebrek is in de film. "Het is nog steeds episch. Het is een epische film die bij het onderwerp past, maar het is wel korter."
The Odyssey is gebaseerd op een bekend Oud-Grieks gedicht van Homerus, waarin de koning van Ithaca, Griekenland, na de Trojaanse oorlog een reis van een decennium naar huis maakt. Tijdens deze reis maakt hij allerlei opmerkelijke avonturen mee.
Het gaat om de nieuwe film van regisseur Christopher Nolan, bekend van films als Interstellar, Dunkirk, The Dark Knight-trilogie, Tenet en dus Oppenheimer. Onder de castleden vallen Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anna Hathaway, John Leguizamo, Mia Goth en Tom Holland.