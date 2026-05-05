Het gaat om de tweede trailer van de film nadat vier maanden geleden al de eerste trailer uitkwam. Deze nieuwe trailer toont niet alleen meer gesprekken tussen personages, maar ook een betere blik op een van de mythische wezens in de film, alsmede diverse actievolle scènes.
The Odyssey is gebaseerd op een bekend Oud-Grieks gedicht van Homerus, waarin de koning van Ithaca, Griekenland, na de Trojaanse oorlog een reis van een decennium naar huis maakt. Tijdens deze reis maakt hij allerlei opmerkelijke avonturen mee.
Onder de castleden vallen Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anna Hathaway, John Leguizamo, Mia Goth en Tom Holland. De film draait vanaf 16 juli in de bioscoop. De speelduur weten we nog niet, al bleek onlangs wel dat hij in ieder geval korter wordt dan het drie uur durende Oppenheimer.