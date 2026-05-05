Er is een nieuwe trailer uitgekomen van The Odyssey, de nieuwe film van Interstellar- en Oppenheimer-regisseur Christopher Nolan.

Het gaat om de tweede trailer van de film nadat vier maanden geleden al de eerste trailer uitkwam. Deze nieuwe trailer toont niet alleen meer gesprekken tussen personages, maar ook een betere blik op een van de mythische wezens in de film, alsmede diverse actievolle scènes.

The Odyssey is gebaseerd op een bekend Oud-Grieks gedicht van Homerus, waarin de koning van Ithaca, Griekenland, na de Trojaanse oorlog een reis van een decennium naar huis maakt. Tijdens deze reis maakt hij allerlei opmerkelijke avonturen mee.