Niet Nicholas Hoult, maar Kit Harington zal de rol van Gilderoy Lockhart spelen in het tweede seizoen van de aankomende Harry Potter-serie van HBO.

Hoult speelt in het eerste seizoen wel de rol van Gilderoy Lockhart, maar kan dit in het tweede seizoen niet doen door problemen met de planning. In het tweede seizoen wordt de rol dus vertolkt door Kit Harington, die vooral bekend is van de rol van Jon Snow in de serie Game of Thrones. Harington heeft de rol van Gilderoy wel eens eerder gespeeld, in de audioversie van de Harry Potter-boeken.

Over de Harry Potter-serie

Het aankomende eerste seizoen, waar eerder dit jaar al een teaser trailer voor is verschenen, is gebaseerd op Harry Potter en de Steen der Wijzen. De teaser trailer toont hoe Harry, Ron en Hermelien voor het eerst op de Zweinstein Academie voor Hekserij en Toverkunst aankomen.

Het verhaal draait net zoals de boeken en films om Harry Potter, die op zijn elfde verjaardag een toelatingsbrief krijgt voor Zweinstein. Op deze school leert hij toveren en maakt hij nieuwe vrienden. Maar er duiken ook gevaren op. Het eerste seizoen gaat op Kerstmis van start op HBO Max.

Vorig jaar werden al diverse acteurs die de rollen op zich nemen onthuld. Zo zullen Dominic McLaughlin en Nick Frost (Hot Fuzz) te zien zijn als respectievelijk Harry Potter en Hagrid. Daarnaast zullen Arabella Stanton de rol van Hermione Granger (Hermelien Griffel) en Alastair Stout de rol van Ron Weasley (Ron Wemel) vertolken.