Dat heeft Disney gisteren bekendgemaakt. De Pixar-film was een groot succes: op de premièredag werd er al 160 miljoen dollar aan de film verdiend. Alleen één andere Pixar-film - Incredibles 2 - wist daar overheen te gaan met 182,6 miljoen dollar op de eerste dag. De teller van Toy Story 5 is inmiddels al de miljard dollar voorbij.

In het vijfde deel van de uiterst succesvolle Pixar-animatiefilmreeks maakt het levende speelgoed kennis met de Lilypad. Dat is een tablet waar alle aandacht naar uit gaat en dus een bedreiging vormt voor het speelgoed.

Dunke gaf een 8,5 aan de film in de ID-review: "Het is je vergeven als je na Toy Story 4 dacht dat Pixar deze films zou blijven maken als tussendoortjes die alleen van het voorgaande niveau konden dromen, maar Toy Story 5 bewijst met verve het tegendeel. De film kan het verleden nog niet geheel loslaten, maar weet wel iets nieuws te omarmen. En laat dat nou net zijn wat het verhaal van de film zo sterk maakt."