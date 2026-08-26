Netflix heeft de eerste trailer gepubliceerd van het tweede seizoen van Stranger Things: Tales from '85, dat volgende maand op de streamingdienst verschijnt.

Het eerste seizoen van Stranger Things: Tales from '85 verscheen afgelopen voorjaar al op Netflix te staan. Kort daarna gaf het bedrijf al aan niet lang te willen wachten met het uitbrengen van het tweede seizoen en dat dit aankomend najaar te doen. Nu is de eerste trailer er, en daarmee ook een releasedatum, namelijk 17 september.

Het tweede seizoen volgt direct het eerste seizoen op, waarbij de vriendengroep weer probeert het normale leven op te pakken en zich ook voorbereid op Valentijnsdag. Al snel krijgen ze echter te maken met een nieuw mysterie gerelateerd aan bloemen die opeens overal opduiken.