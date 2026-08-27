Er is een nieuwe trailer uitgekomen van The Social Reckoning, het vervolg op Facebook-film The Social Network.

Afgelopen voorjaar verscheen er al een eerste trailer, maar nu is er dus een tweede uitgekomen. The Social Reckoning is een vervolg op The Social Network uit 2010. Die film werd geregisseerd door David Fincher, maar dit vervolg is in handen van Aaron Sorkin, die het script van beide films heeft geschreven.

Waar de eerste film vooral over de uitvinding en opkomst van Facebook ging, daar bekijkt The Social Reckoning vooral de situatie rondom het sociale netwerk de laatste jaren. Daarbij wordt er ingezoomd op The Facebook Files, een artikel van The Wall Street Journal uit 2021 waarbij allerlei geheimen rondom Facebook en Meta naar buiten kwamen.

Let wel op: de castleden uit het origineel keren niet terug. In dit vervolg speelt Mark Strong (die je mogelijk vooral kent uit Succession) de rol van Mark Zuckerberg. Andere acteurs die we zien zijn Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Mikey Madison en Bill Burr.