Netflix heeft na een biedingsstrijd de rechten op het verfilmen van Sesamstraat bemachtigd.

Dat meldt The Hollywood Reporter. Er zou een biedingsstrijd van een jaar hebben gewoed tussen Netflix, Warner Bros. en Universal, waarbij dat eerste bedrijf nu als de winnaar uit de bus komt. Het is niet bekend om welk bedrag het gaat. Netflix heeft vorig jaar al de rechten op tv-uitzendingen opgepikt.

Netflix kan dus een film rondom Sesamstraat gaan maken. Daar schakelt het de hulp voor in van productiebedrijf Rideback, dat eerder de live-action-verfilmingen van Aladdin en Lilo and Stich leverde. Hun creatieve visie zou de eigenaar van Sesamstraat, Sesame Woorkshop, het meest enthousiasmeren.