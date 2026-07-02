Na jaren kijkplezier verdween de populaire sitcom Friends eerder al van Netflix, tot onvrede van veel fans. Voor hen is er goed nieuws: alle tien de seizoenen van de serie zijn vandaag weer teruggekeerd op Netflix.

Eerder verliep de licentie die Netflix had voor Friends. Daardoor verdwenen alle 236 afleveringen van de populaire streamingdienst. HBO Max nam het stokje over, waar de complete serie overigens nog steeds te zien is.

Mocht je het toch echt alleen bij een Netflix-abonnement willen houden, maar sta je toch te popelen om te lachen met Rachel, Joey, Ross, Monica, Chandler en Phoebe, dan is er nu dus goed nieuws: Friends is teruggekeerd op Netflix.