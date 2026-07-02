Eerder verliep de licentie die Netflix had voor Friends. Daardoor verdwenen alle 236 afleveringen van de populaire streamingdienst. HBO Max nam het stokje over, waar de complete serie overigens nog steeds te zien is.
Mocht je het toch echt alleen bij een Netflix-abonnement willen houden, maar sta je toch te popelen om te lachen met Rachel, Joey, Ross, Monica, Chandler en Phoebe, dan is er nu dus goed nieuws: Friends is teruggekeerd op Netflix.
Kijkers kunnen vanaf vandaag dus weer via Netflix genieten van de avonturen van de zes vrienden in New York. Het leek erop dat Netflix en Friends alleen on a break waren, en nu zijn ze weer bij elkaar!