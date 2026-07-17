De film of serie die je op Netflix bekijkt, kan zomaar met AI gemaakt zijn

Mogelijk kijk je naar films en series op Netflix die deels met AI tot stand zijn gekomen, en heb je het niet eens door. Ongeveer 300 films en series die dit jaar aan Netflix zijn toegevoegd, gebruiken namelijk in meer of mindere mate generatieve kunstmatige intelligentie.

Dat heeft het bedrijf onthuld bij het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers. Daarbij wordt generatieve AI bij verschillende processen tijdens de productie gebruikt, van previsualisatie tot post-productie.

Voorbeelden van AI-producties

Netflix gaf geen uitgebreid overzicht van de films en series die er gebruik van maken, maar noemde wel de documentaireserie The American Experiment, de Indiase sportserie Glory en de Braziliaanse voetbalminiserie Brasil 70: A Saga do Tri als voorbeelden.

Volgens Netflix kan generatieve AI gebruikt worden om complexe scènes te creëren in films en series die er anders niet in hadden gezeten, omdat het te duur zou zijn om deze echt te filmen. Denk bijvoorbeeld aan grote mensenmassa's.

Controverse rondom AI-gebruik

De omzet die Netflix in het afgelopen kwartaal draaide lag 13,4 procent hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, namelijk op 12,56 miljard dollar. Het bedrijf heeft het al langer over het gebruik van AI voor de streamingdienst, waaronder de mogelijkheid voor leden om nieuw kijkmateriaal te vinden en het creëren van animatiefilms en -series.

Het gebruik van AI bij films, series en games is echter wel controversieel. Veel consumenten en mensen uit de vakgebieden die deze producties mogelijk maken zijn negatief over generatieve AI, mede omdat er inspiratie wordt geput uit bestaand werk van artiesten.