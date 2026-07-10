Er gaan geruchten dat Netflix verschillende 'zenders' krijgt om tussen te schakelen.

Dat meldt The Wall Street Journal. Topmensen bij het streamingbedrijf zouden praten over het toevoegen van live tv-kanalen aan de dienst waarop continu bepaalde programma's, series of shows worden getoond, bijvoorbeeld van een specifiek genre.

Dat is een opvallende kwestie: het huidige Netflix is juist geboren als een alternatief op reguliere televisie. Waar je daar afhankelijk bent van de programmering, kun je Netflix (of een andere streamingdienst) opstarten en zelf bepalen wat je wanneer krijgt. Wil je een heel seizoen van een serie in één ruk uitkijken? Het is mogelijk. Toch liever tussen verschillende series of films wisselen? Ook dat kan.

Alles voor engagement

Volgens The Wall Street Journal heeft dat alles te maken met het feit dat 'engagement' onder Netflix-leden dalen. Het gaat goed met het bedrijf: relatief weinig mensen zeggen hun abonnement op en de winsten blijven groeien. Maar 'engagement' gaat dus omlaag.

Engagement meet hoelang mensen naar content kijken en hoe vaak ze een film of serie helemaal afkijken. Hoewel dit niet het allerbelangrijkste is, wordt dit wel gezien als een belangrijke meetlat. Het geeft immers aan hoe tevreden leden met de dienst zijn.

Minder keuzestress, makkelijker aanzetten

Dergelijke tv-kanalen zouden dus een nieuwe manier zijn om mensen toch aan het kijken te krijgen, en belangrijker nog, ze aan de buis gekluisterd te houden. Een televisiekanaal zet je ook wat makkelijker aan op de achtergrond, terwijl je misschien iets anders doet en maar half oplet. Ook geeft het minder keuzestress, want het kanaal bepaalt wat je kijkt.

Een andere manier waarop Netflix nog meer succes zou willen boeken, is bundels aanbieden samen met andere streamingdiensten. Dat kan bijvoorbeeld al met Amazon Prime Video en HBO Max.

Netflix zou er in de toekomst dus wel eens heel anders uit kunnen zien, al is het wel zo goed als zeker dat de streamingdienst in de huidige vorm ook blijft bestaan. Veel kijkers houden inmiddels van deze keuzevrijheid. Mochten er echt televisiekanalen naar Netflix komen, dan gaat het dus waarschijnlijk om iets extra's erbovenop.

Netflix verandert continu