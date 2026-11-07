De hitserie Stranger Things is al even afgelopen, maar geen nood: Netflix werkt aan een prequelserie. Je moet er nog wel even geduld voor hebben, want de serie staat gepland voor 2028.

Het bedrijf heeft dit aangekondigd op 'Stranger Things Day'. Netflix deelde een korte teaservideo voor Other Worlds: A Stranger Things Adventure, zoals de serie gaat heten. In de video is te zien hoe een fiets voor een mysterieus afgebakend terrein ligt terwijl we oude muziek horen. Vervolgens komt de datum 19 april 1955 in beeld, alsmede de locatie Marion in de Amerikaanse staat Nevada.

Prequel

Veel meer details zijn er niet, maar de video lijkt wel te bevestigen dat we hier te maken hebben met een prequelserie. De oorspronkelijke Netflix-serie speelt zich namelijk af in de jaren tachtig. De nieuwe teaservideo lijkt dus te suggereren dat Other Worlds zich zo'n dertig jaar daarvoor afspeelt. Daarbij lijkt het stadje Hawkins dus geen rol te spelen. Mogelijk was er een soortgelijk lab in Marion, en verplaatst de actie zich voor deze serie daarheen.

Snakkend naar nieuw materiaal

Sinds het aflopen van Stranger Things snakken fans naar nieuw materiaal. Er gingen zelfs theorieën dat er een allerlaatste aflevering zou volgen na de laatste aflevering van het meest recente seizoen, maar die geruchten bleken een broodje aap-verhaal. Wel is er een animatieserie genaamd Stranger Things: Tales from '85 op Netflix verschenen die zich tussen de seizoenen van de oorspronkelijke serie afspeelt.

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