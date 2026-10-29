Na veel kritiek over de komst van Microsofts AI-model Copilot op televisies van LG en Samsung wordt de ondersteuning nu weer stopgezet.

Eind vorig jaar werd er een Copilot-app in het menu van LG-televisies toegevoegd. Door daar op te klikken, werd de AI-app op de tv's in een browser geopend. De Samsung-modellen van vorig jaar werden ook standaard uitgerust met de Copilot-app.

Met de app is het mogelijk om door AI vragen te laten beantwoorden over content dat op het scherm getoond werd. Ook kan de app kijkadvies geven voor series en films die mogelijk interessant zijn voor de eigenaar van de tv.

De toevoeging kon op veel kritiek bij gebruikers rekenen, vooral omdat er in eerste instantie geen manier was om de app uit het menu te verwijderen. Na veel klachten werd de mogelijkheid om de app te verwijderen wel toegevoegd.

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Ondersteuning wordt stopgezet

Nu blijkt dat de ondersteuning voor Copilot op de televisies helemaal wordt stopgezet. Officieel is dit niet aangekondigd, maar Windows Central kwam er achter door een melding op tv waarbij gemeld wordt dat Microsoft heeft besloten om de ondersteuning voor Copilot op alle televisies stop te zetten. In de melding staat dat de Copilot-app daardoor binnenkort niet meer te gebruiken valt op televisies.