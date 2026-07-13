Acteur Sam Neill is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was bekend van rollen in films als Jurassic Park en Event Horizon.

Neills overlijden kwam volgens nabestaanden plotseling. Hij meldde in 2022 dat hij bloedkanker had, maar werd daarvoor behandeld en was inmiddels kankervrij verklaard. Hij was tijdens zijn overlijden omringd door zijn familie.

Neill werd geboren in Noord-Ierland en heeft een lange filmcarrière achter de rug. Hij was vooral bekend voor zijn rol als paleontoloog Alan Grant in de in 1993 verschenen Steven Spielberg-film Jurassic Park. Hij keerde terug voor die rol in de films Jurassic Park 3 en Jurassic World Dominion.