Zonnepanelen leveren vaak juist stroom wanneer je weinig thuis verbruikt. Een thuisbatterij helpt dat overschot later te gebruiken. Tijdens de Sunshine Sale verlaagt Zendure tijdelijk de instapprijs van verschillende SolarFlow-systemen, met kortingen die bij grotere bundels oplopen tot 810 euro.

Wie zonnepanelen heeft, kent het patroon: rond lunchtijd loopt de opbrengst op, terwijl de wasmachine, vaatwasser en televisie vaak pas later stroom vragen. Een thuisbatterij vangt een deel van dat verschil op. Je bewaart overdag opgewekte stroom tijdelijk in huis en gebruikt die later, wanneer je anders stroom van het net zou halen. Zendure richt zich met de SolarFlow-serie op huishoudens die die stap modulair willen zetten, dus beginnen met een basisopstelling en later uitbreiden als het verbruik groeit. En met de Sunshine Sale wordt de keuze sowieso al een stuk makkelijker!

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Van zonnepanelen naar meer eigen stroom

Een thuisbatterij lost de energierekening niet in één keer op, maar geeft wel meer grip op het moment waarop je je eigen zonnestroom gebruikt. Dat wordt vooral interessant als je regelmatig teruglevert en ’s avonds juist stroom koopt. Denk aan een huishouden met panelen op het zuiden, een elektrische boiler die pas later draait of een gezin dat overdag weg is en na werk en school de meeste apparaten aanzet.

Bij Zendure draait het om AC-gekoppelde systemen die met bestaande pv-installaties kunnen samenwerken. De SolarFlow 2400 AC+ heeft 2,4 kWh opslag in de hoofdunit en is uitbreidbaar tot 16,8 kWh. Het systeem heeft 2400 W bidirectioneel AC-vermogen en kan via een P1-meter beter zien wat er in huis gebeurt. Daardoor wordt laden en ontladen afgestemd op je werkelijke verbruik in plaats van op een vaste tijdsinstelling.

Thuisbatterij met lagere instap: SolarFlow 2400 AC+

De SolarFlow 2400 AC+ is tijdens de Sunshine Sale een van de meest toegankelijke deals in de actie. De hoofdunit kost 849 euro in plaats van 1089 euro. Dat is 240 euro voordeel op een systeem dat vooral past bij mensen die al zonnepanelen hebben en eerst willen ervaren hoeveel opgeslagen stroom ze in de avonduren benutten. Je begint dan met 2,4 kWh opslag, zonder meteen een grote batterijtoren in de technische ruimte te zetten.

In de praktijk gaat het bij zo’n basisopstelling om de dagelijkse buffer. De batterij kan bijvoorbeeld overdag laden wanneer de panelen meer leveren dan de woning vraagt. Later kan die stroom naar verlichting, keukenapparaten, netwerkapparatuur of een thuiswerkplek. Wie nu vooral wil testen hoe eigen verbruik in huis werkt, heeft aan zo’n lagere instapprijs meer dan aan een grote bundel die niet past bij het eigen verbruiksprofiel.

Foto: Zendure

Meer opslag bij de Zendure Sunshine Sale

De Sunshine Sale wordt interessanter zodra je naar complete SolarFlow 2400 AC+-bundels kijkt. Een set met de 2400 AC+, één AB3000L-batterij en een P1-meter komt uit op 1547,99 euro in plaats van 1847,99 euro. Daarmee groeit de totale opslagcapaciteit naar 5,28 kWh en loopt het voordeel op tot 300 euro. Voor een huishouden met een hoger avondverbruik voelt dat verschil al snel praktischer dan alleen een losse hoofdunit.

Met twee AB3000L-batterijen stijgt de opslagcapaciteit naar 8,16 kWh en betaal je tijdens de actie 2216,99 euro in plaats van 2576,99 euro. Het voordeel is dan 360 euro. De grootste genoemde 2400 AC+-bundel combineert de hoofdunit met vijf AB3000L-batterijen en een P1-meter. Die configuratie biedt 16,8 kWh opslag en kost 4223,99 euro in plaats van 4763,99 euro, goed voor 540 euro korting. Zo’n omvang past eerder bij huishoudens met veel zonnepanelen, structureel hoge teruglevering en een avondpatroon waarin veel stroom wordt gebruikt.

Thuisbatterij met Pro-variant: wanneer kijk je naar de 2400 Pro?

De SolarFlow 2400 Pro richt zich op gebruikers die meer met hun energiesysteem willen doen en bijvoorbeeld ook panelen in de bundel meenemen. Tijdens de Sunshine Sale kost de losse 2400 Pro 969 euro in plaats van 1339 euro, een verschil van 370 euro. Ook hier noemt Zendure 2400 W bidirectioneel vermogen en uitbreiding tot 16,8 kWh, maar de Pro-deals worden vooral groter door de combinatie met extra batterijen en bifaciale zonnepanelen.

Het hoogste voordeel in de actie zit bij een uitgebreide SolarFlow 2400 Pro-bundel met vijf AB3000L-batterijen en vier bifaciale panelen. Die set kost 4674 euro in plaats van 5484 euro, waarmee de korting uitkomt op 810 euro. Dat is een systeem voor wie verder kijkt dan alleen het opslaan van wat middagzon. Je moet dan wel weten waar je de panelen plaatst, hoeveel verbruik je wilt verschuiven en of zo’n grote opslagcapaciteit past bij je woning.

Foto: Zendure

Ook kleinere SolarFlow-systemen doen mee

Niet elk huishouden heeft behoefte aan veel kWh opslag. Voor kleinere woningen, balkonsituaties of een eerste stap in energieopslag is de SolarFlow 1600 AC+ een rustiger beginpunt. Tijdens de Sunshine Sale kost die 729 euro in plaats van 789 euro. Je krijgt dan 1,92 kWh opslag, uitbreidbaar tot 11,52 kWh, met 1600 W bidirectioneel AC-vermogen. Dat bedrag ligt dichter bij een proefopstelling dan bij een complete thuisaccu-installatie van duizenden euro’s.

Zendure koppelt aan de actie ook extra’s, afhankelijk van de gekozen bundel. Bij geselecteerde sets kun je accessoires, zoals een P1-meter of off-grid stekkerdoos, voor 1 euro toevoegen. Daarnaast noemt Zendure een PowerHub-promotie bij aanschaf van twee SolarFlow 4000 Mix-systemen. Zulke acties zijn vooral interessant als je het accessoire toch al nodig had. Koop je het erbij omdat het goedkoop lijkt, dan moet het nog steeds passen in je energieplan.

Voor wie is een Zendure-thuisbatterij interessant?

Een SolarFlow-systeem past het best bij mensen die hun stroomverbruik al een beetje kennen. Je hebt zonnepanelen, je ziet op je energiedashboard dat je regelmatig teruglevert en je wilt meer van die stroom binnenshuis gebruiken. Ook wie met dynamische tarieven werkt, kan baat hebben bij een systeem dat laden en ontladen slimmer aanstuurt. De P1-koppeling helpt daarbij, omdat het systeem actuele gegevens uit je slimme meter kan gebruiken.

De belangrijkste check blijft de maatvoering. Een batterij die vaak leeg is, is te klein voor je doel. Een batterij die zelden vol raakt, is duurder dan nodig. Kijk daarom naar drie dingen: hoeveel stroom je op zonnige dagen teruglevert, hoeveel je in de avond en nacht verbruikt en of je verbruik binnenkort verandert door bijvoorbeeld een warmtepomp, airco of elektrische auto. De Sunshine Sale verlaagt de aanschafprijs, maar de beste deal is nog steeds de configuratie die bij je huishouden past.

Zo pak je de keuze aan

Begin klein genoeg om je eigen verbruik te begrijpen en groot genoeg om een zichtbaar deel van je teruglevering op te vangen. Voor veel huishoudens is de stap van een losse hoofdunit naar een bundel met één extra batterij logischer dan meteen naar de maximale capaciteit gaan. Leg de Sunshine Sale-prijzen naast je slimme-meterdata en reken niet met de mooiste zomerdag, maar met een normale week waarin je werkt, kookt, wast en ’s avonds thuis bent.

Daarmee wordt de actie vooral een goed moment om configuraties te vergelijken. De SolarFlow 2400 AC+ verlaagt de instap, de bundels geven meer opslag per set en de 2400 Pro is interessant als je een uitgebreider energiesysteem wilt opbouwen. Wie al langer naar een thuisbatterij kijkt, kan de Sunshine Sale gebruiken om de gewenste capaciteit concreet te maken in plaats van alleen naar de hoogste korting te kijken.

In het kort Zendure geeft tijdens de Sunshine Sale korting op verschillende SolarFlow-systemen voor thuisopslag. De SolarFlow 2400 AC+ kost 849 euro in plaats van 1089 euro en biedt 2,4 kWh opslag. Complete 2400 AC+-bundels lopen op tot 16,8 kWh opslag en 540 euro korting. Bij de SolarFlow 2400 Pro loopt het voordeel in uitgebreide bundels op tot 810 euro.