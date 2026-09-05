Motorola heeft op de IFA 2026 een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Moto Watch Ultra is een stuk uitgebreider dan de Moto Watch die het bedrijf begin dit jaar introduceerde. Zo draait het nieuwe model weer op Googles Wear OS en is er ondersteuning voor mobiel internet via eSIM.

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Het belangrijkste verschil met de reguliere Moto Watch zit in de software. Die goedkopere smartwatch gebruikt een eenvoudiger eigen besturingssysteem, terwijl de Moto Watch Ultra draait op Wear OS 6. Daarmee krijg je toegang tot de Google Play Store en kun je apps als Google Maps, Google Messages en YouTube Music rechtstreeks op het horloge installeren.

Hardware en scherm

Ook Google Gemini is aanwezig. Daarnaast heeft Motorola zijn eigen Qira-assistent toegevoegd. Die laatste werkt samen met compatibele apparaten van Motorola en Lenovo en kan bijvoorbeeld informatie oproepen die binnen het ecosysteem is opgeslagen.

Voor de hardware kiest Motorola voor Qualcomms Snapdragon W5+ Gen 1. Daarbij is er 2 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte beschikbaar.

behuizing van 46 millimeter en een oledscherm van 1,5 inch. Volgens Motorola kan het scherm een helderheid van maximaal 2700 nits bereiken. Het display wordt beschermd door Gorilla Glass 3.

Voor de bandjes gebruikt Motorola de gangbare breedte van 22 millimeter. Daardoor ben je niet uitsluitend aangewezen op de bandjes van de fabrikant zelf. Er komen uitvoeringen met onder meer siliconen- en leren bandjes.