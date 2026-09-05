Jackery zet zijn SolarVault 3 Pro Max AC in de markt als een scherp geprijsde thuisbatterij voor mensen met zonnepanelen en/of dynamische stroomtarieven. Je kunt de batterijcapaciteit bovendien uitbreiden tot een flinke 15,2 kWh. Wij hebben de SolarVault 3 Pro Max AC met één uitbreidingsbatterij getest om te kijken of hij het kopen waard is.

Jackery SolarVault 3 Pro Max AC 8,2 / 10 Score De Pluspunten Fraai ontwerp met kleurenscherm

Uit te breiden tot 15 kWh batterijcapaciteit

Eenvoudige installatie

Levert op eigen groep maximaal 2500 watt

Scherpe prijs De Minpunten Reageert wat langzaam op schommelingen in stroomverbruik

Smartphone-app kan/moet duidelijker De Jackery SolarVault 3 Pro Max AC is een erg interessante thuisbatterij voor wie een bestaande zonnepaneelinstallatie heeft. Je steekt deze thuisbatterij gewoon in het stopcontact en hij werkt. Gebruik je dynamische stroomtarieven, dan kan de batterij automatisch opladen als de stroom goedkoop is. Handig! Hij werkt verder comfortabel, al hopen we dat Jackery zijn smartphone-app logischer in gebruik maakt. Tot slot: de prijs. Die is erg scherp, waardoor de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC zeker het overwegen waard is.

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Verkrijgbaarheid

Jackery verkoopt de SolarVault 3-serie sinds de zomer van 2026 in Nederland, zowel via zijn eigen website als via partners. Je hebt dus keuze. Laat je niet (te) gek maken door de tijdelijke aanbiedingsprijzen die Jackery hanteert, want de ene korting volgt de andere op. Het moge duidelijk zijn dat de adviesprijs van de SolarVault 3 Pro Max AC een adviesprijs is, want Jackery verkoopt de batterij steevast voor honderden euro’s minder.

Garantie

De Amerikaanse ontwikkelaar van thuisbatterijen is in 2012 opgericht in de Verenigde Staten en richtte zich eerst op draagbare accu’s en zonnepanelen. De stap naar thuisbatterijen is daarom niet vreemd voor dit merk. Jackery’s thuisbatterijen worden – net zoals bij andere merken – in China geproduceerd.

Jackery belooft tien jaar garantie, maar maakt op zijn website niet goed duidelijk waar die garantie op slaat en hoeveel cycli de batterijcellen mee moeten gaan voordat hun capaciteit merkbaar afneemt. Concurrerende merken communiceren dit duidelijker. Op een externe website lezen we dat de batterijcellen van de SolarVault 3 Pro Max AC meer dan 6000 cycli mee moeten gaan.

Installatie

De fysieke installatie van de Jackery-batterij is goed te doen. Hij weegt ongeveer 25 kilo en heeft slimme handgrepen aan de zijkanten, waardoor je het apparaat kunt optillen. De batterij is binnen en buiten te plaatsen, al raden wij binnen aan om hem zo lang mogelijk mooi te houden. Binnen is de temperatuur ook beter te reguleren. Let er wel op dat je een thuisbatterij nooit in een vluchtweg plaatst.

Wij ontvingen een uitbreidingsbatterij bij de SolarVault 3 Pro Max AC, die we als eerste hebben neergezet. De hoofdbatterij plaatsen we daarna eenvoudig op de uitbreidingsbatterij, waarna het systeem in elkaar klikt.

Foto: Rens Blom Links de uitbreidingsbatterij, waar je de hoofdbatterij (rechts) op klikt.

Tijd om de P1-meter erbij te pakken. Dat kan er een van Jackery zijn, maar ook van merken als HomeWizard, Homey en Shelly. Fijn, want misschien heb je al zo’n P1-meter. De Jackery-app koppelen aan de P1-meter gebeurde vlot, waarna de batterij ook snel gevonden werd. We moesten wel een grote update installeren, wat via onze snelle wifi toch bijna een uur duurde.

NB: Je kunt de thuisbatterij ook via een ethernetkabel met je thuisnetwerk verbinden, wat mogelijk sneller gaat. Wij hebben dit niet getest.

Foto: Rens Blom De installatie via de app ging soepel, al duurde het installeren van een software-update lang.

Zodra je de stekker in het stopcontact steekt, kun je de thuisbatterij gebruiken. Lekker eenvoudig, al betekent het ook dat je je eventuele zonnepanelen niet rechtstreeks op deze SolarVault 3 Pro Max AC kunt aansluiten. Jackery verkoopt een andere batterij die dit wél ondersteunt, wat het rendement van je stroom vergroot.

Let erop dat deze thuisbatterij via een stopcontact op een gedeelde groep tot 800 watt vermogen aan je woning levert. Dat is vanwege veiligheidsredenen en geldt voor alle thuisbatterijen. Heb je een eigen groep voor de batterij of laat je die aanleggen door een elektricien (niet zelf doen!), dan kan de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC tot 2500 watt leveren. Je stelt dat in via de smartphone-app.

In gebruik

Na de installatie vraagt deze thuisbatterij eigenlijk geen aandacht meer, en dat is wel fijn. Hij is ook bijna niet te horen. Het ontwerp moet je ding zijn, maar wij vinden deze Jackery-batterij wel fraai en niet misstaan in onze bijkeuken. Het kleurenscherm is prima afleesbaar als je er (bijna) recht voor staat, maar lastiger te bekijken vanuit een hoek.

Foto: Rens Blom Het scherm is goed afleesbaar als je er (bijna) recht voor staat.

En het verbruik? Wij koken niet op inductie, hebben geen kokend waterkraan maar zetten op sommige avonden wel de gaming-pc een paar uur aan. Wij kunnen ’s avonds stroom uit de batterij halen, maar in de nacht zou de hoofdbatterij van 2,5 kWh bijna leeglopen. Omdat we ook een uitbreidingsbatterij gebruiken, is de totale batterijcapaciteit van 5 kWh genoeg om het uit te zingen tot de zonnepanelen de volgende ochtend weer aan het werk gaan en de batterij opladen.

Het rendement van de SolarVault 3 Pro Max is bij ons ongeveer 85 procent. Bij het omzetten van energie gaat energie verloren, en 85 procent rendement zit keurig in de bandbreedte van 80 tot 90 procent die we kennen van andere geteste batterijen. Het betekent dat elke kWh aan zonne-energie die de batterij ingaat 0,85 kWh aan bruikbare stroom voor je huis oplevert.

Eigen groep aan te raden

Ontladen – dus stroom uit de batterij aan je huis leveren – doet de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC met maximaal 2500 watt. In dat geval moet de batterij op een eigen groep werken. Op een gedeelde groep blijft het bij maximaal 800 watt. Omdat de batterij veel meer dan 800 watt kan leveren, is het raadzaam om hem op een eigen groep te zetten. Dan profiteer je van alle voordelen.

De 2500 watt is genoeg om meerdere zware apparaten tegelijk van stroom te voorzien. Enkel wanneer je écht veel grote apparaten tegelijk aan hebt staan, zal het net moeten bijspringen. Althans, op papier. In de praktijk merken we dat de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC vaak wat langzaam reageert op schommelingen in ons stroomverbruik, waardoor hij kort te weinig vermogen levert om alles te dekken. Het net springt dan automatisch bij tot de Jackery-batterij meer vermogen levert. Een (duurdere) thuisbatterij van Anker reageert sneller, merkten we laatst.

De financiële besparing

Bij een thuisbatterij hoort natuurlijk de vraag: wat bespaart hij aan stroomkosten? Een lastige vraag, want voor het antwoord moet je kijken naar je stroomverbruik, eventuele opwek van zonne-energie van zonnepanelen, terugleverkosten van zonne-energie en niet geheel onbelangrijk je stroomtarieven. Om het niet té ingewikkeld te maken, delen we onze financiële besparingen met je.

In een gemiddelde zomerweek zonder thuisbatterij betalen wij 4,50 euro aan stroomkosten. Wij koken op gas, wekken 130 kWh per week aan zonne-energie op en verbruiken in zo’n week ongeveer 20 kWh stroom van het net.

In een gemiddelde week mét de SolarVault 3 Pro Max AC op een eigen groep konden we zonne-energie niet alleen direct benutten maar ook opslaan in de thuisbatterij en gebruiken wanneer de zon niet scheen. De batterij hebben wij via de smartphone-app in de zelfverbruikmodus gezet, zodat hij oplaadt via overtollige zonne-energie. Onze stroomafname van het net daalde in zo’n gemiddelde week van 20 kWh naar ongeveer 1 kWh.

Foto: Rens Blom De batterij inclusief uitbreidingsbatterij.

In zo’n week betaalden we daarom rond de 0,25 euro voor stroom. Dat is een verschil van ongeveer 4,25 euro op weekbasis. Mooi voor de lente- en zomermaanden, al weten we natuurlijk niet hoeveel stroom de SolarVault 3 Pro Max AC ons in de wintermaanden bespaart. De zonnepanelen wekken dan minder stroom op, dus is het de vraag of de batterij elke dag vol raakt.

We vinden het daarom lastig om een concrete terugverdientijd aan deze thuisbatterij te hangen. Ook omdat ieders woonsituatie anders is. Heb je een dynamisch stroomcontract, dan kun je dit in de smartphone-app van Jackery aangeven en kan de batterij opladen als de stroom het goedkoopst is. Het maakt in dit scenario niet uit of je zonnepanelen hebt.

Zoals de meeste thuisbatterijen in dit prijssegment, heeft de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC een noodstopcontact. Op dit noodstopcontact kun je een apparaat of een stekkerdoos aansluiten. Het stopcontact levert tot 2500 watt en dat is genoeg om zware apparaten een paar uur aan de praat te houden tijdens (on)geplande stroomuitval in je woning. Met uitbreidingsbatterijen houdt de SolarVault 3 Pro Max AC het vanzelfsprekend langer vol.

De smartphone-app

De smartphone-app van Jackery werkt prima, maar is naar onze mening minder goed dan die van HomeWizard, Anker Solix, Zendure en andere merken waar wij thuisbatterijen van hebben getest. Dat komt deels door beperkte instellingen, maar ook door kromme vertalingen, een minder slimme AI-modus en visuele keuzes die (niet heel) duidelijk maken of de batterij oplaadt of juist ontlaadt.

Foto: Rens Blom De smartphone-app van Jackery vinden we minder prettig dan die van veel concurrenten

Conclusie: Jackery SolarVault 3 Pro Max AC kopen?

De Jackery SolarVault 3 Pro Max AC is een erg interessante thuisbatterij voor wie een bestaande zonnepaneelinstallatie heeft. Je steekt deze thuisbatterij gewoon in het stopcontact en hij werkt. Gebruik je dynamische stroomtarieven, dan kan de batterij automatisch opladen als de stroom goedkoop is. Handig! De SolarVault 3 Pro Max AC werkt verder comfortabel, al hopen we dat Jackery zijn smartphone-app logischer in gebruik maakt. Tot slot: de prijs. Die is erg scherp, waardoor de Jackery SolarVault 3 Pro Max AC zeker het overwegen waard is.