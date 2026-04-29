In de vier jaar sinds het vorige seizoen van Euphoria, is een deel van cast razend beroemd geworden en heeft Sam Levinson de bekritiseerde serie The Idol uitgebracht. Dan hebben we het nog niet eens over feit dat twee geliefde acteurs uit de serie, Eric Dane en Angus Cloud, inmiddels op tragisch jonge leeftijd zijn overleden. Het derde seizoen van Euphoria had dan ook alle ingrediënten om een puinzooi te worden. Toch is ook dat wat er te haten valt een belangrijk onderdeel van het meeslepende Gen Z-sprookje.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 11:56

Sydney Sweeney zit te blaffen in een sexy hondenkostuum, omdat er volgens haar personage Cassie zo’n flinke markt voor is. Daar blijft het niet bij: ze speelt een volwassen baby, laat zich de hele dag door fotograferen door haar huishoudster en post het allemaal op OnlyFans, omdat dat de ‘nieuwe wind van entertainment’ is.

Is het lachwekkend? Absurd? Makkelijk om te haten? Ja al op die vragen, maar het is óók iets wat daadwerkelijk bestaat, waarmee het een legitieme plek in Euphoria heeft. Als kijkers zien we hoe vreemd de gang van zaken is - de andere personages zien dat overigens ook, en die houden hun kritiek niet voor zich.

Maar ja, de persoon in kwestie is er allang van overtuigd dat hun bizarre acties normaal zijn. De meeslependheid van Euphoria zit ‘m in die balans: van buitenaf maken personages absurde keuzes, maar je wordt er op zo’n manier bij betrokken dat je het tóch begrijpt.

Blut in een designerjas

Voordat ik aan het derde seizoen begon, zag ik allerlei schandalige koppen voorbij komen. Dat bedenker Sam Levinson zo’n vreemde vogel is, dat Rue - platzak - doodleuk in een designerjas van duizenden dollars loopt en ja, ook dat bizarre beeld van Sydney Sweeney op dat hondenhok.

Het is al weer vier jaar geleden sinds het tweede seizoen van Euphoria, dus ik was het gevoel van de serie compleet kwijt. Die stijlvolle serie over tieners met volwassen problemen werd in mijn hoofd toch een beetje viezig. Het draait immers voor een groot deel om het seksleven van minderjarigen, waarbij de serie niet terugdeinst voor naaktbeelden.

Tijdens de eerste aflevering kon ik mijn scepticisme nog vasthouden: elke scène voelt als een fetish, de personages zijn Gen Z-karikaturen en het seizoen kan z’n bestaan maar niet rechtvaardigen. De levens van de personages zijn versplinterd nu ze vier jaar van de middelbare school af zijn. Ze spréken elkaar niet eens meer. Ze zijn volwassen, maar op hun eigen manier is elk personage nog even kinderachtig.

Naarmate het derde seizoen vordert, raakt die absurditeit toch weer verwikkeld in het grote Euphoria-sprookje. Tja, ik ben er toch weer in meegesleept. Niet omdat het zo overtuigend is, maar juist omdat Euphoria in een schitterende serie verandert zodra die sprookjes barsten vertonen.

California sober

Het seizoen begint met een scène die op-en-top Rue is: ze probeert een auto vol drugs over een hek te krijgen, maar omdat ze net niet genoeg vaart heeft, blijft de wagen ongemakkelijk vastzitten. Rue’s oplossing? Te voet verder. Letterlijk weglopen van haar problemen, dus.

Rue is inmiddels ‘California sober’. Dat wil zeggen: af en toe wat drank en wiet, maar niets wat je leven kan vernietigen. Toch kampt ze met hetzelfde struikelblok: ze probeert nog altijd balans te vinden in de verkeerde dingen.

In een poging haar schulden kwijt te raken, wordt ze het manusje-van-alles voor een stripclub, waar we overigens zangeres Rosalía tegenkomen in een heerlijke bijrol. Drugsverslaving is ingeruild voor drugshandel, dus krijgt Rue op andere manieren met de keerzijde van drugs te maken.

Ze is ook nog eens verdraaid goed in haar werk, dus wie weet: misschien vindt ze hier wel haar draai. Misschien moet ze dan maar christelijk worden, om toch een beetje op het juiste pad terecht te komen - Rue is de beroerdste niet om het een kans te geven. Zendaya speelt een ijzersterke rol, die op nonchalante wijze toch enorm met zichzelf in de knoop zit.

Allerlei perfecte levens

In dit derde seizoen zien we ook hoe Nate en Cassie, de personages van Jacob Elordi en Sydney Sweeney, proberen hun relatie overeind te houden in de aanloop van hun bruiloft. Nate heeft het bouwbedrijf van z’n problematische vader overgenomen. Tegelijkertijd speelt Cassie de verwaande huisvrouw: Nate weigert een fortuin betalen voor bloemen voor hun bruiloft, dus begint ze uit wanhoop maar een OnlyFans.

Ook zij creëren een sprookje. Hun relatie is werkelijk pijnlijk om naar te kijken, maar toch presenteren ze zichzelf als een onderdeel van ware liefde. Daar stopt het niet: Jules (Hunter Schafer) is een ‘sugarbaby’, maar ziet zichzelf als kunstenaar, en Maddy (Alexa Demie) is manager van jonge vrouwen die écht geen porno maken (wel dus). Alleen Lexi maakt serieuze stappen als productieassistent in Hollywood, maar ook zij kan op elk moment worden meegesleept in de ellende van de rest.

Eric Dane schittert dit seizoen overigens voor de laatste keer als de alcoholistische vader van Nate. De acteur overleed recentelijk aan de gevolgen van spierziekte ALS. Geliefde acteur Angus Cloud is overleden voordat dit seizoen in productie ging: zijn personage zit nu in de gevangenis.

‘Je beste zelf’

De middelbare school is ingeruild door de zonnige woestenij van Californië. De omgeving leent zich niet alleen tot visuele meesterwerken, maar past ook inhoudelijk bij de serie. Het is immers de plek waar heel Amerika naartoe gaat om beroemd te worden, door een perfecte versie van zichzelf te laten zien.

Via het internet, in Hollywood of in de onderwereld: in Californië kun je op elk vlak je ambities waarmaken. In werkelijkheid is het een broeiput van ellende waarin de onrealistische idealen van social media verwezenlijkt dienen te worden, waardoor het geknípt is voor een serie over jongeren die zichzelf ervan proberen te overtuigen dat hun leven perfect is. Als kijker word je soms plotseling de absurde realiteit in getrokken en wordt drama ineens komedie, maar dat gebeurt ook andersom.

Geloof in het sprookje

Dus ja, Cassie is een absurde vrouw. Nate is nog absurder doordat hij met haar samen blijft. Rue is oliedom, want ze wandelt met open ogen de onderwereld in. Jules ‘verkoopt’ haarzelf aan rijke mannen, en Maddy is nog erger: zij verkoopt ánderen hun lichaam met net-niet-naakte video’s.

Maar geef het drie afleveringen en het sprookje lijkt weer echt. Rue is toch wel écht goed in wat ze doet, ook al is het illegaal. Maddy kan naar de top klimmen, want ze is een goede manager. Jules zou nog wel een kunstenaar kunnen worden, als ze op het juiste moment stopt als sugarbaby. Nate en Cassie kunnen op hun eigen manier geluk vinden, door elkaar te blijven gebruiken (want echte liefde zal het niet zijn). Zelfs de gebroken liefde tussen Rue en Jules is tóch niet zo kapot als het lijkt. Toch?