De trailer werd deze week uitgebracht door Amazon MGM Studios. Hierin speelt Anthony Ippolito (The Offer, Pixels) de rol van ee nnog jonge Sylvester Stallone. In de jaren zeventig was de acteur nog relatief onbekend, maar hij schreef een script voor de film die uiteindelijk Rocky zou gaan heten en wilde daar koste wat het kost zelf de hoofdrol in spelen.
De interessante, echtgebeurde verhaal wordt in beeld gebracht door regisseur Peter Farrelly, die eerder met Green Book al een Oscar in de wacht sleepte. Naast Ippolito zien we onder andere Matt Dillon (Wild Things, The Outsiders) en AnnaSophia Robb in de film.
I Play Rocky gaat op 19 november wereldwijd in première. Bekijk hieronder de trailer.