De trailer werd deze week uitgebracht door Amazon MGM Studios. Hierin speelt Anthony Ippolito (The Offer, Pixels) de rol van ee nnog jonge Sylvester Stallone. In de jaren zeventig was de acteur nog relatief onbekend, maar hij schreef een script voor de film die uiteindelijk Rocky zou gaan heten en wilde daar koste wat het kost zelf de hoofdrol in spelen.