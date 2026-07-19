De eerste trailer van de aankomende film The Uprising is uitgebracht. Hierin schittert Andrew Garfield, onder andere bekend van The Amazing Spider-Man en The Social Network.

In The Uprising volgens we de boer Wat Tayler (Garfield), die tijdens de Engelse Boerenopstand van 1381 door zijn fanatieke gedrag uitgroeide tot het gezicht van verzet. Met het volk achter hem neemt hij het op tegen koning Richard II.

De Engelse Boerenopstand heeft echt plaatsgevonden. In zeventien dagen tijd trokken tienduizenden mensen naar Londen om onder andere te eisen dat de horigheid werd afgeschaft. Hoewel de koning in eerste instantie akkoord ging, werd de opstand uiteindelijk hardhandig tegengegaan.

Naast Garfield hebben acteurs als Jamie Bell, Katherine Waterston, Stephen Dillane en Thomasin McKenzie rollen. Woody Norman speelt Richard II. De regie is in handen van Paul Greengrass, bekend van Captain Phillips en meerdere Jason Bourne-films.