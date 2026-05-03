Netflix werkt blijkbaar achter de schermen aan een prequelserie op The Crown.

Hoewel het bedrijf dit op moment van schrijven nog niet officieel heeft aangekondigd, meldt Daily Mail dat de streamingdienst een deal heeft gesloten met productiebedrijf Left Bank Pictures. Er zou blijkbaar 500 miljoen Britse pond geïnvesteerd zijn.

De prequelserie zou zich onder andere richten op de dood van Queen Victoria in 1901 en het huwelijk van Queen Elizabeth II met Prins Philip in 1947. De oorspronkelijke serie richtte zich vooral op het Britse koningshuis na die periode tot aan de moderne tijd.

Fans zullen nog wel geduld moeten hebben voordat ze de serie eventueel kunnen gaan kijken: volgens de geruchten zal er volgend jaar pas gezocht worden naar een cast, en dan moeten de opnames logischerwijs nog beginnen.