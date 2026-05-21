Rafa bestaat uit vier afleveringen die allemaal op 29 mei op Netflix worden toegevoegd. Daarin wordt Nadal in de laatste periode van zijn sportcarrière gevolgd, maar wordt ook gekeken naar zijn verleden, waaronder zijn kindertijd. De reeks bevat daarbij nooit eerder vertoonde beelden.

Naast de vele sportprestaties van Nadal wordt ook de menselijke kant van zijn carrière in beeld gebracht, waaronder en enorme fysieke en emotionele inspanningen. Ook andere tennissers, waaronder Roger Federer, worden aan het woord gelaten, alsmede Nadals familie en team.